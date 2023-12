Dr. Porpáczy Krisztina alelnök tájékoztatása szerint négy éve indult a díjazás, mely során orvosok jelölhetik közvetlen szakdolgozó munkatársukat.

– Ez a díj is egy jelzés a szakdolgozók felé, hogy nem hagyjuk magukra őket, hogy nélkülük nem tudunk dolgozni – emelte ki dr. Porpáczy Krisztina, aki elsőként Stipkovits Mátyásné Editnek adta át az elismerést, dr. Szele Márta javaslatára.

Stipkovits Mátyásné Edit díját dr. Porpáczy Krisztina adta át.

Fotó: Kerekes István

– Amikor megtudtam, hogy kitüntetnek, nem akartam elhinni. Ez a díj nagyon sokat jelent nekem, nagyon meghatódtam. Azt külön köszönöm, hogy a doktornő gondolt rám és ezzel is elismerte a munkámat – osztotta meg velünk Stipkovits Mátyásné Edit, aki 1979-ben szerzett általános ápoló és asszisztens képesítést az egészségügyi szakközépiskolában. Az iskola elvégzése után csecsemő- és gyermekgondozóként kezdett dolgozni Győrben, a gyermekotthonban. A Karolina Kórház szakrendelésén 2001-től dolgozik. Méltatása szerint a betegekkel jó kapcsolatot alakított ki, családias légkört teremtett, aminek köszönhetően szívesen jelennek meg kontrollvizsgálaton. Magas szintű tudásának köszönhetően azonnal észleli, ha valaki nincs egyensúlyban. Életvezetési tanácsaival új esélyeket biztosít a betegeknek, valamint hozzátartozóik számára is.

A körzetben dolgozó Király Ernő Ferencné Juditot három háziorvos, dr. Fodor Éva Anna, dr. Nagy Mária és dr. Nyilas Katalin jelölte a díjra.

Nagy Józsefné asszisztens, dr. Nyilas Katalin, dr. Fodor Éva Anna, dr. Porpáczy Krisztina és Király Ernő Ferencné (középen) a díj átadóján.

Fotó: Kerekes István

A kitüntetett 1978 óta tevékenykedik az egészségügyben. A Karolina Kórház postoperatív őrzőjében 14 évig dolgozott, majd 30 éve kezdte körzeti nővéri pályáját és jelenleg is a mosoni háziorvosi rendelőben segíti a beteg- ellátást. Kiemelkedő türelemmel és együttérzéssel fordul a betegek felé, nagymértékben támogatja az orvos munkáját. Méltatásából kiderül, hogy a betegvizsgálat, -ellátás, műszeres vizsgálat elvégzésében nagy gyakorlattal rendelkezik, az adminisztrációban jól képzett és precíz, pontos, az orvossal együttműködő. A betegek gyógykezelését figyelemmel kíséri és gyakran ad életmódtanácsot is, diétás tanácsokban, viselkedésterápiás útmutatásban és a rehabilitációt érintő kérdésekben is tájékozott, számíthatnak rá kollégái. Mindenki számára mindig elérhető éjjel is. A páciensek otthonában is szívesen segít az ellátásban, élvezi a bizalmukat, szeretetüket.