Az intézmény lassan évtizedes hagyományát követve november közepén rendezte nagyszabású pályaorientációs napját. A gimnazisták szakavatott előadóktól, célorientált területeken tájékozódhattak a továbbtanulási lehetőségekről, előttük álló kihívásokról, életutakról.

A KLG pályaorientációs rendezvényén rendkívül széleskörű programkínálat várta a tanulókat. A nap folyamán rekordszámú, mintegy 50 előadó több, mint hatvan előadása hangzott el, melyből a 11-12. évfolyamosok egyéni érdeklődésüknek, céljaiknak megfelelően választhattak négyet, amit meghallgattak. A programok között helyet kaptak a kötetlen beszélgetések, valamint az egyetemek képzési struktúráit, a felvételi rendszert, pontszámítást, vagy a különböző életpályákat, szakmákat bemutató tudományos előadások, workshopok is.

Forrás: Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium

A legkülönbözőbb szakmákról, legyen az tolmács, járműmérnök, fejlesztőmérnök, fogorvos, állatorvos, légiutas-kísérő, mozgásterapeuta vagy éppen marketingszakember, első kézből, azok kiváló művelőitől szerezhettek információkat a diákok. Az eseményen három ország tíznél is több, méltán híres egyeteme képviseltette magát. Az előadók között öregdiákjait is köszönthette az intézmény, akik személyes példával, tapasztalataikkal is segítették a fiatalokat. Ezen beszélgetések mindig rendkívüli jelentőséggel bírnak, hiszen a diákok korban hozzájuk közel álló, nemrég hasonló választások előtt álló társaiktól kapnak praktikus tanácsokat, információkat a különféle képzésekről, egyetemi szokásokról, kollégiumi életről, lehetőségekről és nehézségekről egyaránt. Természetesen az alsóbb évfolyamosok is hasznos programokon vettek részt: üzemlátogatásra, külső helyszíneken rendezett programokra, egyetemi bemutatókra látogathattak el, míg más osztályokban önismereti foglalkozásokra, általános pályaorientációs beszélgetésekre került sor szakemberek bevonásával.

A főszervezők – Mereticzki Tímea, Tóth Judit, Liziczai Márk - több, mint két hónapos előkészítő-szervező munkájának eredményeként megvalósult napot mind a tanulók, mind az előadók egyaránt hasznosnak és sikeresnek ítélték meg.

Nyílt nap a gimnáziumban

November 22-én, szerdán rendezték meg a KLG második nyílt napját, ahol Veres Mária igazgatónő tájékoztatóját követően a szülők és az érdeklődő általános iskolás tanulók bemutatóórákon vehettek részt. Az intézmény széles portfólióval, a lehető legtöbb tantárgy bemutatásával várta vendégeit. Nagy sikernek örvendtek az angol nyelvi tagozatos órák, de lehetőség volt tevékenyen bekapcsolódni természettudományos gyakorlatokba az Öveges Laborban, vagy megtekinteni az angol nyelven folyó küzdősport-órát is. A gimnázium a nyílt napot követően is elérhető telefonon, e-mailben vagy fogadóórákon továbbtanulással kapcsolatos ügyekben.