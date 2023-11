Az intézmény szeptemberben szerezte meg az Ökoiskola címet, nemrég felajánlásként 350 darab tulipánhagymát kaptak. Így az ünneplés virág- ültetéssel folytatódott a községben, a tulipánok az iskola előtti kiskertben kaptak helyet. A helyi nyugdíjasklub tagjai itt is örömmel húztak kesztyűt és segítettek az ültetésben.

Fontos, hogy az iskola ott legyen a falu életében. És az, hogy ez fordítva is így legyen. – Úgy gondoltuk, hogy csatlakozva az iskola ünnepéhez, közösen tesszük földbe a tulipánhagymákat. A klub tizenöt nyugdíjasa fogott a kezébe ásót és segített a gyermekeknek. Azért is érezték fontosnak, hogy segítsenek, mert közülük sokan egykori tanulói voltak ennek az iskolának – fogalmazott Fehér Istvánné Margit, a helyi nyugdíjasklub vezetője.

A gyermekek a tulipánokat is megrajzolták, amelyeket az ültetett hagymák mellé tűztek le. A felajánlásból a nyugdíjasklub is részesült, ők a településen indítottak virágosítási akciót, amelynek eredményeként a falu köztereit is tulipánok díszíthetik a közeljövőben. A jubileum részeként a nyugdíjasklub tagjai horgolni is megtanítják a gyermekeket. Tagjaik nemrég kisebb négyzeteket horgoltak, szám szerint 350-et. Ebből aztán később egy képet formáltak, amelynek közepére a 350-es szám került a nemzeti színekből. A több mint kétméteres alkotást hamarosan az iskola bejáratánál állítják ki.

– Mindenki szívvel-lélekkel vett részt a programokban. Büszke vagyok arra, hogy iskolánk jelenlegi és egykori diákjai is együtt ünnepelnek. Az Ökoiskola cím fontos volt számunkra, ezért is szeretnénk, hogy az iskola környezete a közeljövőben még szebb, rendezettebb és virágosabb legyen – tette hozzá Lovász Éva tagintézmény-vezető.