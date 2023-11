Díjazták a zsűri által legszebbnek ítélt családi- és társasházakat, erkélyeket, üzletek teraszait. A polgármester, aki csaknem harminc éve a képviselő-testület tagja, tapasztalta, hogy nem csak a városüzemeltető cég tesz sokat a város virágosításáért, hanem az itt élők is. – Egy ilyen versenyben mindenki győztes, hiszen szebb lesz a környezete, s a város polgárai is élvezhetik a látványt – állapította meg a polgármester, de külön gratulált, valamint oklevéllel és vásárlási utalvánnyal jutalmazta kategóriánként az 1-3. helyezettet. A polgármester bejelentette azt is, hogy jövőre is segíti virágosztással a város szebbé tételét az önkormányzat.