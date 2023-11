Háromszáz éve emelték a bezenyei művelődési háznak otthont adó épületet, amelyet lépésről lépésre újított fel a helyi önkormányzat saját és pályázati forrásokból.

– A Magyar Falu Program segítségével önkormányzatunk megújította a művelődési ház homlokzatát, szigetelte az épületet és kicserélte a nyílászárókat, eszközöket szereztünk be. A Leader Egyesület pályázati forrásának segítségével megújult a színpad, új függönyökkel, fény- és hangtechnikával, egy új laptoppal bővült az infrastruktúra és a nézőtérre új székek kerültek – emelte ki Márkus Erika bezenyei polgármester, hozzátéve, hogy az épület vizesblokkjait és auláját is korszerűsítették és akadálymentes mosdót alakítottak ki. Hangsúlyozta: TOP-os pályázati forrást is nyertek, így hamarosan a művelődési ház teteje is megújul és napelem kerül rá. – Az elmúlt négy évben minden korosztálynak színes programokat szervezünk, melyek vonzóvá tették a közösség otthonát, a művelődési házunkat – fűzte hozzá még a faluvezető.

Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy egy kistelepülésen milyen fontos a templom, a hivatal épülete és a kultúrház, melyekre a bezenyei önkormányzat mind odafigyel. Utóbbiak egyre lényegesebb szerepet töltenek be, segítenek a közösség erősítésében, találkozóhelyek. A tárcavezető gratulált az önkormányzatnak és a helyi közösségnek, s kívánta, vigyék tovább, őrizzék a gradistyei horvát hagyományokat, néptáncokat és népzenét.

A vármegyei közgyűlés alelnöke, Pető Péter is arra mutatott rá, hogy erős közösség a bezenyei, és jó látni, hogy az ünnepekre megtelik a templom és a művelődési ház is.

– Nemcsak az önkormányzat, az egész település büszke lehet az elért eredményekre. Őrizzék meg ezt a közösséget, legyenek büszkék Bezenyére – hívta fel a figyelmet Pető Péter.