Bence egészen pici kora óta imád mindent, ami a katonaságról, rendőrségről szól. Nagy vágya volt, hogy egyszer egy rendőrautóba ülhessen és így mehessen oviba.

– Idén májusban elvesztettük a férjemet, Bence édesapját. Nagyon nehéz időszak volt, a kisfiamnak is, ezért szerettem volna születésnapját különlegessé varázsolni. Két barátom is a rendőrségen dolgozik, kértem, hogy amennyiben lehetséges, segítsenek az álma megvalósulásában – avatott be Novák Hajnalka, Bence anyukája.