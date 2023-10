A Kapuvári Mentők Egyesületének idén is több mint 1600 ember ajánlotta fel adója 1 százalékát, amivel ismét bekerült a vármegye legtámogatottabb társulásai közé. Kitartó, lelkiismeretes munkájuk megtérült, összesen mintegy 10 millió forintot kaptak az adományozóktól.

– A befolyt összeggel a kapuvári mentőállomáson dolgozó bajtársak munkakörülményeinek javítását, a rábaközi és a vármegyei mentésügyet segítjük, támogatóink jó célt szolgálnak – mondta Eitler Gergely mentőtechnikus. Az egyesület elnöke kifejtette, hogy kiemelt hangsúlyt fektetnek az oktatásra, bajtársaik képzésére. Jelenleg három orvos, két mentőtiszt és hat mentőápoló továbbképzését támogatja az egyesület.

Az egyesület együttműködik a kapuvári Egészségfejlesztési Irodával és lakossági képzéseket is tartanak. Kismamáknak és védőnőknek csecsemő, valamint gyermek sürgősségi ellátást tanítanak. Az egyesület finanszírozásával elsősegélynyújtást oktatnak, valamint iskolai táborokban, pályaorientációs napokon vesznek részt.

A Kapuvári Mentők Egyesülete támogatta és megszervezte öt köztéri defibrillátorkészülék kihelyezését, valamint a készülékek éves felülvizsgálatát is elvégzi. Az egyesület célja, hogy a kapuvári ellátási körzetbe tartozó összes településen legyen készülék és ismerjék a használatát. A mentőállomás korszerűsítésére, illetve állagmegóvására is fordítanak a támogatásból: tisztasági festésre, parkolók kialakítására, a külső körlet rendben tartására. Ipari mosót szereztek be, ezzel is gyorsabbá és hatékonyabbá téve a munkát. Az 1 százalékos felajánlásokon túl az önkormányzat és a lakosság egyéb adományokkal is támogatja a Kapuvári Mentők Egyesületét.