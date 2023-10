Feri bácsi örömmel fogadott bennünket a kora őszi napos időben a csodás kertjében, ahol bizony a gaznak helye nincs!

– 1963-ban vásároltam a telket, 1969-ben költöztünk be a házba, amit főként magam építgettem. De már akkor javában kertészkedtem. Nekem mindenem a kert – kezdte beszélgetésünket a Hoffmann Ferenc, aki szerint a szép kert titka a jó időjárás, a megfelelő mennyiségű csapadék és persze a sok munka. A példás kertet főként maga műveli most is, bár néhány évvel ezelőtti súlyos betegsége után egy-két feladatot mégiscsak átadott a dédunokának.

– Ezt az almafát akkor ültettem, amikor még nem állt itt ház, és azóta is hozza a termését, többfajta szőlő van, amikből régebben még bort is készítettem. Tavasztól őszig sokféle zöldség megterem itt, jut az egész családnak – mutatta a bácsi, aki több palántát maga nevel. Odafigyel a permetezésre, sok időt tölt kapálással, hogy a gyomoknak esélyük se legyen. Fontosnak tartja a mozgást, vallja, hogy a lusta ember nem él hosszú életet, ezért nem szabad elkényelmesedni.

– A reggelem mindig a Kisalfölddel indul, annak évtizedek óta előfizetője vagyok. A kertészkedés mellett sok időt töltök a galambjaimmal is, jelenleg tizennégyet gondozok. A focit is szeretem, az MTE 1904 – Credobus egyik lelkes szurkolója vagyok – tette hozzá Hoffmann Ferenc, aki 66 éve él házasságban, egy lánya, két unokája, négy dédunokája és egy 7 hónapos ükunokája is van.