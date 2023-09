A falutól nyugatra, a 85-ös főút mellett állt a tölgy, amely alá a legenda szerint a vitnyédi férfiak a falu lányait "zaklató" francia katonák megölt parancsnokának holttestét temették el, majd a helyet egy kereszttel és egy vörös zászlóval megjelölték 1809-ben.

Az önkormányzat az elkövetkező időszakban a terület rendbetétele és a Vöröskép helyreállítása után megkeresi a megfelelő megoldást a terület emlékhelyként történő további hasznosítására - írta Szalai Csaba polgármester.

A Vöröskép legendája

2005. november 16-án jelent meg a Kisalföldben a Vöröskép története. A falu múltját kutató Tímár Lajos ismertette meg a fa legendáját az olvasókkal.

Vitnyéd határában áll egy rég kiszáradt tölgyfa, oldalán feszülettel, virágokkal. A „Vöröskép” legendája két évszázados, a napóleoni időkre nyúlik vissza. Vitnyédet Sopron irányába elhagyva a 85-ös főút egy rég kiszáradt, de „halálában” is tekintélyes tölgyfa mellett vezet. Törzsén feszület, a feszület alatt koszorú és virágok. Az úgynevezett „Vöröskép” legendája a napóleoni időkből ered. A Vitnyéd múltját kutató Tímár Lajos a tölgy és a rajta látható kereszt történetét is lejegyezte.

A tölgy és a kép

A helytörténész kutatásai 1809-et emlegetik, amikor Napóleon katonái, útban Győr felé, a településen szálltak meg. Hogy idejük gyorsabban teljen, néhány helybeli leányt csúffá tettek, amit a férfiak természetesen nem néztek jó szemmel. Amikor a francia csapat elhagyta a falut, az erdő szélén meglesték a katonákat és parancsnokukat lelőtték. Katonái egy fiatal tölgyfa alatt temették el a tisztet, a törzsére akasztották egységük vörös zászlaját és egy feszületet. Innen a Vöröskép elnevezés. A vitnyédiek ápolták az emlékhelyet, deszkából keretet készítettek és abban helyezték el a keresztet. Amikor a keret elkorhadt, 1916-ban felújították, majd 1992-ben kicserélték a kerettel együtt a feszületet is. A Vöröskép meghatározó helyszíne lett az évszázadok során a falunak. Nyáron, a vasárnapi litánia után oda sétáltak ki a lányok, a búcsújárásból, zarándoklatból hazatérők pedig a tölgy tövében imádkoztak és énekeltek még egy utolsót. Ott már várták őket az otthon maradt aszszonyok, leányok, akik előzőleg mezei virágokból font koszorúkkal díszítették fel a fát. Amikor a kereszttől elindultak, a templomban megszólaltak a harangok és a búcsúsok így vonultak be a faluba. A tölgyfa ugyan ma már nem él, de a feszület és a koszorúk díszítik törzsét. Tóth Kálmán polgármester érdeklődésünkre elmondta: a helybeliek tartják rendben a Vöröskép környezetét, a virágokat is ők viszik ki. A régi mellett pedig már nő a „következő generáció”, hiszen Tóth Kálmán még erdészként ültetett oda egy vöröstölgy-csemetét is.