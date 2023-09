– A Green up projekt fő célja a környezetvédelem, a fiatalok környezeti nevelése. Tavaly szeptemberben indult a program, elsőként Spanyolországban találkoztunk, de jártunk már Szlovéniában, Sziciliában, Litvániában is. A mostani, magyarországi találkozónak a környezetvédelem mellett az önkéntesség a fő hívószava. Idén még Máltán lesz tanulmányutunk. A program jövőre egy újabb spanyolországi, továbbá egy bulgáriai úttal zárul – tudtuk meg Aradszki Zsombor projektmenedzsertől.

A halászi Ugo Birtokon szervezett konferencia keretében Majthényi Tamás polgármester köszöntőjét követően Polgár Tibor, a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. cégvezetője és Pető Péter, a Szigetköz Natúrpark Egyesület elnöke a térséget mutatta be a hat ország képviselőinek. A résztvevők többet megtudhattak a Példa Egyesület a Szigetközi Gyermekekért és a Pisztráng Kör Egyesület működéséről is, majd ellátogatta a dunaszigeti Ökoparkba. Szerdán a halászi iskolában egy interaktív előadás várta a diákokat környezetvédelmi témában és közös szemétszedés is szerepel a programban.