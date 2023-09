Martinschich Balázs, a Hansági Múzeum törtész-muzeológusa Halászi történetében kalauzolta a hallgatóságot, felelevenítve a településhez kötődő neves személyiségek alakját. Csallóköz és Szigetköz hagyományos zenei világába "vitte el" a jelenlevőket Hanusz Zoltán és zenekara és a Komárom táncegyüttes. Ifj. Bogdán Vince nagyapja tárgyi és szellemi örökségét őrizve a teknővájást mutatta be. De beavatták az érdeklődőket a kulcsos kalács készítésébe, sőt meg is lehetett kóstolni az édes finomságot, míg a marionett bábelőadásra is sokan voltak kíváncsiak.

A templom védőszentjére, a helyi iskola névadójára is megemlékeztek.

Galgóczi Attila még kiemelte a hagyományőrzés közösségformáló erejét, továbbá, hogy képes összehozni a generációkat.