- Vidám programmal zártuk a nyarat, méghozzá helyi anyukák szervezésében. Büszkén mondhatom, hogy városunk közkedvelt hely lett a kisgyermekesek számára, sokan választják otthonuknak. Örömmel tölt el, hogy a fiatal anyukák bátran fordulnak hozzám és Bokor Terézia rendezvényszervezőhöz ötleteikkel, melyekkel színesítik a város programjait és egyre összetartóbbá teszik a közösséget - mondta Horváth Tibor polgármester.

Stippinger-Sass Helga, egy helybéli anyuka nyitott szemmel jár a világban, a családi kirándulásuk során látott egy kövekből készült alkotást, melynek minden egyes darabja egy festett kavics volt. Ezeket helyi, illetve környékbeli gyerekek készítettek. Annyira megragadta figyelmét ez a kezdeményezés, hogy az interneten is utánajárt és örömmel tapasztalta, hogy több városban is közkedvelt a kőkígyó megalkotása. Felvetette a polgármesternek, hogy készüljön egy ilyen Fertőszentmiklóson is.