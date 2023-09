A Széchenyi István Egyetemen megrendezett nyári rendezvények sorát a Mobilis Interaktív Élményközpont által szervezett Győri Gyerekegyetem nyitotta, amit az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar tematikus napjai követtek és a Book-kanj ránk! könyvtári programsorozat zárt. Ezekre elsősorban az intézmény dolgozóinak gyermekeit várták, azonban szabad kapacitás esetén külsős gyerekek is csatlakozhattak. A nyári gyerekegyetemek legfőbb támogatója az egyetem mellett minden évben a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete, valamint az Universitas-Győr Nonprofit Kft., ennek köszönhetően nagyon kedvező áron érhetők el, és mivel testvérek is részt vehetnek együtt, így a többgyerekes családok számára is megoldást jelenthetnek.

Mindhárom rendezvény többéves múltra tekint vissza, és célja, hogy az „Út a felsőoktatásba” program részeként hozzászoktassa és közel hozza az egyetemet a 6 és 12 évesekhez. A résztvevők nagyon sok olyan élménnyel gazdagodhatnak, ami segíti őket a későbbi tanulmányaikban, és ismerőssé, természetessé teszi számukra az egyetemet.

„A kollégák segítése mellett további célunk, hogy intézményünk felkerüljön a kicsik »térképére«, és minél fiatalabb korban megismerkedjenek egyetemünkkel. Ezek a gyerekek később már tudnak saját emlékeket kapcsolni intézményünkhöz, és ez a jövőbeli választásaikra is kihatással lehet, felkeltheti az érdeklődésüket a továbbtanulás iránt” – osztotta meg velünk Némethné Farkas Kata, az egyetem Felnőttképzési és Kompetenciafejlesztési Központjának vezetője.

Az Apáczai Gyerekegyetemet idén a tizedik alkalommal rendezték meg, melynek a helyszínét a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kara adta. A programra évek óta kiugróan magas az érdeklődés, ezért minden évben két turnusban indítják. A résztvevő gyerekek között évről évre nagyon magas a visszatérők aránya, többen vannak, akik a gyerekegyetem pedagógusai szeme láttára nőttek fel és váltak résztevevőből felügyelővé. A foglalkozások igazán sokszínűek: a gyerekek az informatikától kezdve a kertészkedésen át a meseterápiáig mindenféle területről tanulhatnak az adott terület egyetemi szakértőjétől. Az Apáczai Gyerekegyetem kivitelezésében fontos szerepet játszanak a karon tanuló hallgatók is, akik gyakornokként mentorálással sajátíthatják el a legfontosabb gyakorlati képességeket.

A program főszervezői, Csillag Attila és Kóbor Kriszta kollégáikkal idén is közösen több hónapos tervezés eredményeként hozták létre a két turnus változatos programját. „A rendezvény azért is különleges, mert nincs meghatározott tematikája, hanem inkább arra figyelünk, hogy minél sokszínűbb élményekkel gazdagítsuk a gyerekeket. Azon túl, hogy így mindenki megtalálhatja a saját érdeklődéséhez közel álló témát, a kicsik a legjobbaktól tanulhatnak, hisz az adott terület szakértői tartják számukra a foglalkozásokat, a szükségleteikhez és igényeikhez alkalmazkodva” – mondta Csillag Attila, a Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék mesteroktatója.

Az Apáczai Gyermekegyetem résztvevőiről készült fotókollázs.

Forrás: SZE

A nyári rendezvények sorát záró Book-kanj ránk! könyvtári gyerekegyetemi hetet negyedik éve rendezték meg idén a Széchenyi-egyetem könyvtárában. Programja tematikus napokra épült: a gyerekek minden nap különböző aktivitásokban vehettek részt a csillagászattól és fizikától a hely- és természetismereten át a sportfoglalkozásokig. Idén ellátogattak az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karra is, ahol gazdászvetélkedőn vehettek részt.

A tervezésből és a szervezésből most is a könyvtár minden dolgozója kivette a részét, mindig nagy örömmel vetik bele magukat az ezzel kapcsolatos teendőkbe. „Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek már egészen kiskorban megismerhessék az egyetemet és a könyvtárat, és izgalmas előadásokkal, interaktív feladatokkal mutassuk be nekik, mennyi lehetőség várja őket itt. Hiszem, hogy ők később sikeres hallgatóink lehetnek, akik egykori gyerekegyetemistából felnőttként még több jó élményt és hasznos tudást szerezhetnek majd az intézményben” – mondta Tóth Csilla, az Egyetemi Könyvtár és Levéltár igazgatója, a Book-kanj ránk! főszervezője.