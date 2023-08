Különleges autókat csodálhattak meg azok, akik szombaton a magyaróvári sétálóutcán jártak. Az egyébként autómentes övezetben ugyanis félszáznál több tuningolt járművet mutattak be a bogárhátú Volkswagentől a Golfokon keresztül az Audikig és BMW-kig.

– Ugyan vannak autóstalálkozók Magyarországon, de kifejezetten tuningoltaknak szólókat kevésbé szerveznek – tudtuk meg Farkas Betti szervezőtől. Kifejtette: az időjárás ugyan közbeszólt, mert amiatt többen lemondták a rendezvényt, de még is szép számmal vonultak fel az átalakított járgányok és az esős idő ellenére csodálók is akadtak. Hazánk több tuningolt autó tulajdonosa mellett szlovák, cseh, szerb vendégek is elhozták büszkeségüket.

A szervező szerint idén az volt a cél, hogy olyan járművek érkezzenek, amelyek a legtöbb átalakításon estek keresztül.