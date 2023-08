Borverseny győztes tételei

A Fesztivál Bora borverseny vak kóstolóját augusztus 15-én tartották, amelynek eredményéről a hétfői sajtótájékoztatón beszéltek. A 11 bíra a megmérettetésen 47 tételt értékelt, a fehér, vörös és édes kategóriákon felül idén már a habzóbor is szerepet kapott.

A győztes tételekről a Pannonhalmi Borteraszon rántották le a leplet:

A Fesztivál fehérbora a Hangyál Pincészet Geminije. A 2021-es bor a Pannonhalmi Borvidék remeke, egy kiváló rajnai rizling.

A Fesztivál habzóbora kategória nyertese a Garamvári Szőlőbirtok Lellei Furmint Brutja. A 2019-es, visszafogottan gyümölcsös pezsgő kiemelkedően magas bírálati pontszámot ért el, ami külön öröm a szervezőknek, hiszen a jobb, külföldi habzókat is kenterbe verte.

A Fesztivál vörösbora a Cseri Pincészet Legendája. A 2018-as, Merlot és Cabernet Franc házasításából született tétel szintén magabiztos győzelmet aratott. Ezzel a Pannonhalmi Borvidék nívóját erősíti.

A Fesztivál édes bora a Holdvölgy 2011-es Culture-ja. A szakértők szerint az aszú győzelme nem okozott meglepetést.

A Fesztivál rozéja a Pannonhalmi Főapátság Pincészetéből kikerült ki idén, a Tricollis Rosé (2022).

- A verseny díjazottjainak sora jól példázza, hogy habár a Pannonhalmi Borvidék egy nagyon apró szegmense a magyar bortermő területeknek, de a jól megválasztott fajták telepítésével és a borászok aprólékos és szakértő munkájával a saját borvidékünkről is kerülnek ki olyan tételek, amelyek bárhol megállják a helyüket - fogalmazott Illés Tamás, a Pannonhalmi Főapátság pincészetének marketing- és kereskedelmi vezetője.

- A győrieknek szerencsére már nem kell bemutatni a helyi borvidék tételeit, viszont, hogy újdonsággal is kedveskedjünk a 16. Győri Bortörténelmi Napokon nagy hangsúlyt fektetünk a habzóbor kínálatra, ami a csökkenő borfogyasztás mellett egyre nagyobb teret hódít. Jó borkalandozást kívánok mindenkinek a hétre - fűzte hozzá a szakember.

A Feszivál Bora díjátadót csütötökön 18:10-kor tartják meg a Dunakapu téren.

Gyűjtse a pecséteket!

- A programfüzet promóciós felületére mindhárom helyszínről begyűjtött pecséteket retro pohárra vagy retro pohártartó táskára lehet beváltani - hívják fel a bornapokon kalandozók figyelmét.

Pergel Elza, alpolgármester azt emelte ki, hogy a Győri Bortörténelmi Napok egyfajta tradíció városunkban. - Mi magyarok nem csak szeretjük a bort, de minőségi nedűket is készítünk, amihez meg van a kellő szaktudás a hazai szőlészek, borászok kezében. Büszkén kihúzhatjuk magunkat, azok mellett a nagynevű nemzetek mellett, akik évszázadok óta híresek a borkészítésről - mondta el dr. Pergel Elza. - Emellett az egyes helyszíneken színes gasztronómiai kínálattal is várják a látogatókat. A foodtruckokból tépett húsosszendvicset, lángost, kolbászt is lehet vásárolni, de az édesség sem marad ki a sorból - tette hozzá.

Stand-up és borhajó

Az Apátúr-ház stand-up zónává alakul pénteken és vasárnap. A romkocsmaként funkcionáló udvaron két este a humoré lesz a főszerep. Badár Sándor és Porkoláb Tamás boros estje, valamint Ács Fruzsi és Bellus Pisti fellépése garantálja a jó hangulatot. A zenei és stand-up programok ingyenesen látogathatók.

-A BorPont pezsgő mesterkurzust, a Bubbly Shop prosecco kóstolót tart, és a Therápia Borhajó is ki fog futni a Duna vizén. A programfolyamot a Győri Művészeti és Fesztiválközpont web- és facebook oldalán is érdemes lesz követni, a fesztivál végéig érdekes információkkal és élő bejelentkezésekkel készülünk - zárta a programkavalkádot Venesz Klaudia.

Nyitás minden nap 16 órától. Csütörtökön éjfélig, pénteken és szombaton hajnali kettőig, vasárnap pedig es te 11 óráig lesznek lesznek nyitva a faházak.

Programleírás helyszínekkel napi lebontásban

Augusztus 24., csütörtök

17:30 Az Európai Borlovagrend győri legátusának felvonulása a Városház térről a Dunakapu térre

Borutca – Baross út: 16:00-24:00 Bor & Gasztro

Bor-Chill-Zone – Széchenyi tér: 16:00-23:00 Wine & Music – Infragandhi

Bor Live – Dunakapu tér:

18:00 Polgármesteri köszöntő

18:10 Fesztivál bora díjátadó

19:30 Renáta & Kónyai Tibor feat. Vázsonyi János (saxofon) (jazz)

21:00 Jazztelen (blues-rock)

Augusztus 25., péntek

Borutca – Baross út: 16:00-02:00 Bor & Gasztro

Bor-Chill-Zone – Széchenyi tér: 16:00-02:00 Wine & Music – DJ Pozsi

Bor Live – Dunakapu tér:

17:00 Dániel Balázs Trió (boogie-woogie)

19:00 Matchboys (rockabilly)

21:00 Jambalaya (világzene)

Stand-up zone – Apátúr-ház: 19:00 Badár Sándor és Porkoláb Tamás standup estje. (Belépés limitált (250 fő) létszámban.)

Kísérőprogram:

Pódiumbeszélgetések az MCC győri képzési központban (9021 Győr, Apor Vilmos Püspök tere 3.)

16:00 Bortörténelem, történelmi borvidékek múltja, jelene, jövője. Résztvevők: Kovács Zoltán (az MCC Üzleti Ismeretek Műhely vezetője), Dr. Stumpf István (egyetemi tanár, volt alkotmánybíró)

17:00 Fiatal női borászok karrierútjai. Hogyan legyél borász? Résztvevők: Gere Andrea (borász, a Grapelove márka tulajdonosa), Babarczi Zsuzsanna (borász, Babarczi Szőlőbirtok)

18:00 Szőlészet és borászat a püspöki és szerzetesrendi birtokokon az elmúlt évszázadokban. Résztvevők: Dr. Nemes Gábor (Győri Egyházmegyei Levéltár), Dr. Dénesi Tamás (Pannonhalmi Főapátsági Levéltár)

18.00 Buborékok bűvöletében – gyöngyözőktől a Champagne-ig. Mesterkurzus magyar és külföldi pezsgőkről és gyöngyözőkről, 7 tételes kóstolóval.

Spanyol Cava, francia Champagne, olasz Prosecco, de a legjobb magyar pezsgők sem hiányozhatnak a sorból.

Helyszín: BorPont kóstolóterem (Győr, Teleki L. u. 42.) – Információ: www.bor-pont.hu

18:30 Therápia borhajó – borkóstoló NagyRobival a Duna és a Rába vizén (Információ, jelentkezés: www.therapia.hu)

19:00 Borvacsora a Fesztivál Bora verseny díjazott tételeivel a LaMaréda étteremben. Információ: www.lamareda.hu

Augusztus 26., szombat

16:30 Borlovagrendi felvonulás (Megyeház tér – Baross út – Kazinczy utca – Széchenyi tér)

Borutca – Baross út: 16:00-02:00 Bor & Gasztro

Bor-Chill-Zone – Széchenyi tér: 16:00-23:00 Wine & Music – DJ Bob (Mandala Random Jazz)

Bor Live – Dunakapu tér: 19:00 Nyárzáró koncert – Best of Geszti. Warm up: Náksi.

Kísérőprogram:

17:00 Prosecco Superiore @ Bornapok – prosecco kóstoló. Helyszín: Pannonhalmi Borterasz. Bővebb információ: bubblyshop.hu

18:00 Therápia borhajó – borkóstoló NagyRobival a Duna és a Rába vizén

Augusztus 27., vasárnap

Borutca – Baross út: 16:00-22:00 Bor & Gasztro

Bor-Chill Zone – Széchenyi tér: 16:00-22:00 Wine & Music – DJ Medgya

Bor Live – Dunakapu tér:

16:30 Dirty Slippers (pop-rock)

18:30 Romungro (világzene)

20:30 Swing á la Django (gipsy swing)

Stand-up-zone – Apátúr-ház: 18:30 Bellus Pisti és Ács Fruzsi stand-up estje (Belépés limitált létszámban.)