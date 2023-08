– Tavaly is sok fügénk termett, de az idei mennyiség még azon is túltesz. A sok eső és a napsütés miatt nagyok és édesek a gyümölcsök. Sokat számít, hogy enyhe volt a tél és nem fagytak el a hajtások, így mennyiségre is szép a termés – mutatta G. Nagy Andrea fertőrákosi házuk udvarán a gyümölcstől roskadozó három terebélyes fügefát. – Tíz-, tizenöt évesek a fák, volt úgy, hogy a keményebb teleken elfagytak, de a gyökerekből újabb hajtások nőttek és egyre bokrosabbak lettek. Visszavágni nem szabad, mert a hegyén már ilyenkor ott van a jövő évi termés. Sokan nem tudják, de a füge kétszer terem, először ilyenkor, augusztusban és ha meleg marad az idő, októberben is hoz termést, bár akkor már nem ennyire édes – tette hozzá Andrea.

G. Nagy Andreáék fertőrákosi kertjében idén rekordtermést hozott a három fügefa. Fotó: Máthé Daniella

– A füge mediterrán növény, de hazánkban is egyre divatosabb, mintegy ötven fajtája ismert. Létezik lila héjú, barna, zöld, gömbölyű, lapos, mindenféle változat. Közös jellemzőjük, hogy szeretik a napot, ezért célszerű a kert legmelegebb részére, fagy- és szélvédett helyre ültetni. Külön jó, ha épület előtt van, mert akkor a kőtől is kap plusz hősugárzást – adott tanácsot Nagy Zsolt, a Pihenőkereszti Díszfaiskola tulajdonosa. Hozzátette, károsítói egyelőre nincsenek, bár a fügedarázs helyenként felbukkan.

A gondozásáról elmondta, inkább csak alakító típusú metszést kell alkalmazni, a terpeszkedő, kinyúló ágakat márciusban, a fagyok elmúltával le lehet vágni. Metszeni, mint a gyümölcsfákat, nem kell, aki viszont sűríteni akarja, visszavághatja az ágakat, de akkor, abban az évben nem hoz termést a növény. Bármelyik fiatal egyedből lehet bokrot vagy fát alakítani, nevelés kérdése. – Hazánkban átlagosan 3–4 méter magas cserjévé fejlődnek, de a Balaton környékén már 4–5 méteresekkel is találkoztam. Mivel gyorsan terebélyesedik, olyan helyet kell neki találni, ahol később nem lesz útban – tette hozzá a szakember.

Ahol sok füge terem és nem fogy el frissen, érdemes tartósítani. Ehhez ad ötletet Téglás Edit (Edó) és Kiss-Szabó Renáta (RenKa), akik fertőszéplaki műhelyükben kézműves termékek készítésével foglalkoznak. Edó lekvárokat, chutney-kat főz belőle, a leveléből szörpöt készít, RenKa pedig liofilizálja, vagyis fagyasztva szárítja.

– A fügelekvár készítésénél fontos, hogy minél érettebb legyen a gyümölcs és steril környezetben dolgozzunk. Miután megmosom és feldarabolom, kis cukrot, frissen facsart citromot adok hozzá, fahéjjal, szegfűszeggel, gyömbérrel és ánizzsal ízesítem. Kiváló chutney is készíthető belőle, én körtével, lila hagymával szoktam elegyíteni, de más aktuá- lisan érő zöldséggel vagy gyümölccsel is lehet párosítani és ízlésünk szerint karakteresen fűszerezni. Vadhúsokhoz, marhához, kacsához ajánlott, de sajtokhoz, hidegtálakhoz is lehet fogyasztani. A szörp készítése egyszerű, cukorból és vízből szirupot főzök, amikor kihűlt, beleteszem az összeaprított leveleket, kis citromlevet, majd az egészet pépesítem és átszűröm – adott ötleteket Edó.

A fertőszéplaki műhelyben.

– Liofilizálni is lehet a fügét, ami azért előnyös, mert így tartósítva 97 százalékban megőrzi tápanyagtartalmát, ízét, illatát, és légmentesen csomagolva hosszú évekig eláll. Aki maga szeretné feldolgozni a gyümölcsöt, aszalhatja napon, aszalógépben vagy sütőben hosszabb ideig, igen alacsony hőfokon szárítva – tette hozzá RenKa.