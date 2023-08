Ábrahám Csaba korábban is szervezett már járdacsillagászatot és egyéb programokat érdeklődőknek iskolákban vagy azokon kívül, de pár éve szegedi csillagászok úgy gondolták, hogy segítenek az amatőrök munkáját megmutatni, majd a Magyar Csillagászati Egyesület is melléjük állt.

Ilyen támogató háttérrel idén már hat alkalmat szerveznek Győrben és környékén, melyben egy előadást – jó időjárás esetén – távcsöves észlelés követ.

Üstökös estélyijéről leszakadt flitterek a hullócsillagok, a napokban pedig sokat lehet látni.

Már az magában csoda, ahogyan a fény a világegyetemből eljut a szemünk elé.

Ábrahám Csaba őseink csillagokról szóló tudásáról és a legmodernebb felfedezésekről egyaránt beszél.

Szeretnék megadni a gyermekeknek és felnőtteknek a világra való rácsodálkozás lehetőségét. Az alkalmakra jönnek olyan családok is, akik vettek távcsövet, de nem tudják, hogyan használják – nekik is szívesen segítenek a csillagászok. Ábrahám Csaba azt mondja, már az magában csoda, ahogyan a fény a világegyetemből eljut a szemünkbe.

– Győr közelében látunk 1000–1200 csillagot, és ahogy haladunk kifelé, Ravazd környékén szabad szemmel már 2000–2500 körülit. Ahogy távolodunk, kevesebb a fényszennyezés. De a távcsövek segítségével elérhetjük, hogy a látómezőben több száz csillagot lássunk akkor, amikor szabad szemmel csak egyet-kettőt. Természetesen azért ezen a héten tartják az égkémlelő eseményeket, mert az augusztusi égbolt bőven kínál izgalmas látnivalót. – A legnevezetesebb csillaghullási jelenség az augusztusi Perseidák meteor­rajhoz kötődik, ami 12–13-án lesz a maximumán, de már most is látható. Sokan nem tudják, hogy a meteorraj valójában egy üstökös levetett ruhája. Egy üstökös elhalad a Föld pályája mellett és veszít az anyagából, gázból és porból.

Ezek a szemcsék hullanak be a légkörbe és égnek el ott. Azért nevezik Perseidáknak őket, mert az égen nem értelmezhető a jobbra vagy balra: az irányokat a csillagképek felől értelmezzük, a meteorrajt pedig a Perseus csillagkép irányából látjuk szembejönni, ami északkeletről kel fel este. Ugyanígy a Lyridák a Lant csillagképből, az Orionidák, vagy a Drakonidák. – Lehet vizsgálni ilyenkor jó néhány nyári mélységi objektumot, a gyűrűs ködöt a Lant csillagképben, de kettős csillagokat is. A Jupiter éjfél után kel. Ezek állandó célpontjai a csillagászoknak, de néhány üstökös is látható távcsővel. Egyetlenegynek van esélye felfényesedni annyira, hogy talán szabad szemmel is lehet majd látni. Amire érdemes még figyelni, hogy a Hold fogyóban van, és a napokban a Szaturnusz elég közel kel fel a Holdhoz. Érdemes benne gyönyörködni.