A közönség láthatott többek között papagájokat, kanárikat, egzótákat, fácánokat, arapapagájt. Az évtizedek alatt a csornai az ország legnagyobb díszmadár-kiállításává nőtte ki magát. Mind szakmailag, mind látványában magas színvonalat képvisel a rendezvény.

Ezt egyébként a nemzetközi bírálóbizottság is megállapította, hiszen a háromnapos eseményen a madarakat bírálják is a szakértők. Tíz kategóriában zsűriznek, illetve különdíjak is gazdára találnak. Samu János, a csornai egyesület alapítója, főszervező elmondta: jó közösség a díszmadártenyésztőké, melynek utánpótlását a madarászcsaládok biztosítják. Kiállításukat a csornai önkormányzat, illetve magánszemélyek, vállalkozók támogatták.

Fotó: Díszmadár tenyésztők Csornai egyesülete