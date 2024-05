Cikkünk frissül!

Nyugati kiképzés kell

Gabrielius Landsbergis litván külügyminiszter szerint a nyugati katonai kiképzőknek vissza kell térniük Ukrajnába, hogy felgyorsítsák az új erők kiképzését. Litvánia kész újra csatlakozni egy Franciaország vezette koalícióhoz, például ukrán katonák kiképzésére Ukrajnában. A francia médiának nyilatkozva azt is felvetette, hogy „a franciák valóban vezető pozícióba kerülhetnek, ha légvédelmi elemeket telepítenek a balti államokba”.

Ukrajna támogatói félnek

„Kezdettől fogva elkövettük azt a hibát, hogy korlátoztuk az ukránokat, mert ez eszkalációnak tekinthető” – mondta Gabrielius Landsbergis litván külügyminiszter, aki szerint Ukrajna szövetségeseinek fel kell oldaniuk a korlátozásokat.

Hozzátette, hogy Ukrajna támogatóit "az Oroszországtól való félelem uralta… az ukránoknak meg kell engedni a számukra biztosított felszerelés használatát, hogy el tudják érni a stratégiai célokat. Tudniuk kell orosz területet, utánpótlási vonalakat és az Ukrajna megtámadására készülő katonai egységeket támadni" – mondta.

Megállapodás a szövetségesekkel

Az ukrán elnök azt mondta, Kijev külföldi partnerekkel tárgyal arról, hogy fegyvereiket a határon és azon túl az orosz területen is bevethessék az orosz katonai eszközök ellen.

"Eddig nincs semmi pozitív" - mondta. Zelenszkij megismételte, hogy nem szegte meg a szövetségeseivel kötött megállapodásokat arról, hogy ne használják fegyvereiket Oroszországon belül. "Nem kockáztathatjuk a fegyverek teljes mennyiségét."

Korábban David Cameron brit és Antony Blinken amerikai külügyminiszter is olyan kijelentést tett, hogy az ukránok saját döntésén múlik, hogy a tőlük kapott fegyvereket bevetik-e oroszországi célpontok ellen.

NATO-gépekre számít az ukrán elnök

Volodimir Zelenszkij szerint a szomszédos NATO-országok fegyveres erői elfoghatják a beérkező orosz rakétákat Ukrajna területe felett. Ukrajna elnöke a Reuters hírügynökségnek azt mondta: „Az oroszok 300 repülőgépet használnak Ukrajna területén. Legalább 120-130 repülőgépre van szükségünk, hogy ellenállhassunk”. Ukrajna F-16-os vadászrepülőgépek átadását várja a partnerországoktól.

Horvátország is csatlakozik

Az ukrán elnök napi videójában jelentette be, hogy Horvátország is csatlakozik a három hét múlva esedékes svájci békecsúcs résztvevőihez.

"Horvátország is támogatja csatlakozásunkat az Európai Unióhoz, és azon dolgozunk, hogy Horvátország csatlakozzon a G7-ek Ukrajnát támogató nyilatkozatához – az országunkkal kapcsolatos biztonsági kötelezettségvállalásokról" - mondta Volodimir Zelenszkij.