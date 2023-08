A győri elefántház titkai

- A négy bika, Pembe, Rungwe, Kito és Bou-Bou külön fedett lakrésszel rendelkezik, amelyek azért egyenként i stágasak, 40-50 négyzetméteresek; Pembének, a vezérnek kettő is adatik. Ezen kívül a házban van még egy 600 négyzetméteres homokos kifutójuk, a szabadban pedig egyhektáros területük, ahová nyáron kimehetnek. A négy állat oda barangol, ahova akar, ott alszik, ahol akar, és élnek is a lehetőségekkel: mint Tóth Zoltántól, a győri állatkert kommunikációs munkatársától megtudtuk, a napokban is hajnalig bandáztak, és együtt aludtak négyen Pembe lakrészében.



A Jurassic Park című film egyes jelenetei jutottak eszembe, amikor kollégáimmal bebocsátást nyerhettünk az elefántház elzárt részeibe. Tízcentis fémoszlopok, vaskos rácsok plafontól a földig. Az elefántok ugyan általában békés, barátságos jószágok, de azért fő a biztonság. A rácsok jelenlétét indokolhatja, hogy mondjuk a legidősebb, a 22 éves vezérbika, Pembe cirka öt tonna, az egyik oszlopon pedig - hasonlóan, mint egy gyermekszoba szekrényén - piros filctollal rajzolt nyíl mutatja társa, Kito vállmagasságát: három méter 20 centi.

Jobb, ha nem bőszülnek fel

Tagbaszakadt lények tehát, a szabad kontakt ennek megfelelően néhány éve tiltott. A gondozók beterelnek elénk egy állatot, tisztes távolságból megcsodálhatjuk, amint egészségügyi viziten megnézik, amint a rácsokon átnyújtja nekik ormányát, fülét, talpát. Az ellenőrzés mellett a lényeg a szoktatás, mert időnként például ide-oda szállítani kell őket, vagy vért kell venni tőlük, és jobb, ha addigra tudják, mire számíthatnak és nem veszik zaklatásnak a nyúlkálást.

Az elefántok nálunk élhetik a saját életüket, minden róluk szól

- szögezi le kísérőnk, az állatkert kommunikációs munkatársa, Tóth Zoltán.

Új hálószobabútor

- Néhány hete Pembe éjszaka álmában összeesett, a tűzoltóknak kellett lábra állítaniuk. Azóta vizsgálatok során esett át, szerencsére úgy tűnik, hogy semmi baja - nyugtat meg minket Tóth Zoltán. - Az eset után új hálószobabútort kapott, mert nem szeret fekve aludni. Elhelyeztek nála egy ormánytartót, és a kényelme érdekében felszereltek egy vastag farönköt a falra, hogy annak támaszkodjon neki.

Elhangzik, hogy az élelmet az egyik áruházlánctól kapják, amely így támogatja az önkormányzati fenntartású állatkerteket. Győr öt áruházából érkezik az a megmaradt élelmiszer, amelyet teljes áron már nem árulnának ki a vásárlóknak. Az ötcsillagos szálloda további kínálatához tartozik, hogy kint és bent is van medence, de érdekes módon az elefántok nem nagyon használják ezeket, a bentiben ezért például most a zebramangusztákat helyezték el.