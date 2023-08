A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön munkatársai nyáron is megragadják az alkalmat, hogy népszerűsítsék a büntetés-végrehajtási hivatást. Legutóbb Brennberg­bányán és Fertőrákoson családi napokon találkozhattak velük a látogatók. A rabszállító jármű mindig népszerű és érdekes látványosság egy-egy rendezvényen – így volt ez most is –, de a bemutatott és kipróbálható mozgáskorlátozó és kényszerítő eszközök is felkeltették a látogatók érdeklődését.

A sopronkőhidai intézet munkatársai szívesen mutatják be tevékenységüket az érdeklődőknek nyílt napokon és rendezvényeken. Ezek a kitelepülések hivatásuk népszerűsítéséhez, a büntetés-végrehajtás szervezetéhez történő csatlakozás feltételeinek ismertetéséhez is jó alkalmat szolgáltatnak.