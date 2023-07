Több hektáron virágzik a tündérfátyol az Osli-Hanyban és csodálatos látványt nyújt, sárga szőnyegként borítja be a tájat. A virágzás és a mostani látvány nagyjából két hétig tart. Ezen időszak alatt több vezetett túrát is hirdet a helyszínre a Fertő-Hanság Nemzeti Park. Július 18-án, kedden és 21-én, pénteken. A túrák mindegyike 8:30-kor indul, mellyel nemcsak a legnagyobb meleg kerülhető el, de a legjobb képek is ezekben az órákban készíthetők. A program részletei elérhetők a nemzeti park honlapján, valamint a facebook oldalukon is!