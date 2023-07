A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Győr-Ménfőcsanakon, a Bezerédj-kastély udvarán tart moziesteket. A minap Koncz Gábor, Kállai Ferenc, Őze Lajos és Almási Éva főszereplésével láthatták a Gyula vitéz télen-nyáron című magyar vígjátékot. Benyik András, a vetítést szervező győri József Attila Művelődési Ház csoportvezetője szerint a szabadtéri mozi a reneszánszát éli napjainkban.

Pléd és nassolnivaló

– Tavaly pályázati támogatással tartottunk kertmozikat Győr tizenegy városrészében. Már annak is nagy sikere volt, hiszen akadt olyan helyszín, például Marcalváros, ahová több százan látogattak el. Hozták a nézők a strandplédjüket, a nasit és élvezték a filmeket a szabad levegőn.

– Idén is szerettünk volna hasonló programokat rendezni – fogalmazott lapunknak Benyik András csoportvezető. – Havonta egy alkalommal várjuk a filmbarátokat, július 18-án a Zöld könyv – Útmutató az élethez című amerikai életrajzi vígjátékot vetítjük, míg augusztusban Az első ember című amerikai történelmi film kerül a vászonra a Bezerédj-kastély Művelődési Ház udvarán.

Kínálat minden korosztálynak

Győrújbaráton negyedik éve szerveznek moziesteket a Timaffy László Művelődési Háznál. A vetítés az épület oldalára történik, számos új és klasszikus filmmel várják a helyieket minden második héten.

– Változó a korosztály, általában felnőttek látogatják a rendezvényt. Természetesen kerül a filmvászonra mese is, hogy kedvezzünk a kisgyermekes családoknak. Sokan szeretik a szabadtéri mozit, mert közvetlenebb, mint egy zárt épületben, hangulatosabb, és a társaságok is örömmel beszélgetnek az eseményeken – fogalmazott lapunknak Vass-Odor Melinda, a Timaffy László Művelődési Ház és Könyvtár vezető művelődésszervezője. Hozzátette: – A filmes lista összeállítását Horváth Attila munkatársam végezte, a szempont az volt, hogy minden korosztályt megszólítsunk. Volt már a Blokád című fim, de lesz még a Top Gun, az Énekelj!, az Elvis, A hónap dolgozója, a záróalkotás pedig a Beugró a Paradicsomba lesz.

A helyiek választották ki a filmeket

A Gönyűi Közösségi Tér és Könyvtár is szervez moziesteket a település Pajtájában, ahol az önkormányzat LED-fala a vászon, a helyiek pedig a nyár elején és végén mozizhatnak együtt. Itt ugyan nem pokrócokon foglalhatnak helyet, a fedett, térköves részen székekre ülhetnek le a vendégek.

– Júniusban a Made in Hungáriát, augusztusban pedig a Zootropolist vetítjük, amivel a fiataloknak és a gyermekes családoknak készülünk. Már tavaly is szerveztünk szabadtéri mozit, a gönyűiek online szavazáson dönthettek arról, hogy milyen filmeket játsszunk. Az emberek szeretik ezeket a közösségi eseményeket, néztünk már a LED-falunkon válogatott-focimeccset is közösen – mesélte lapunknak Szász-Pungur Csenge, a Gönyűi Közösségi Tér és Könyvtár munkatársa, közművelődési referens.