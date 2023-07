A pikniken elsősorban az iskolába járó tanulókból alakult zenekarok léptek fel. Az idei évben azonban egy olyan meglepetés produkcióval is készültek a szervezők, ahol közel harmincan zenéltek egyszerre a színpadon, a táborlakókhoz brennbergi zenészek, zeneszertő emberek csatlakoztak.

- 2020-ban a világjárvány miatt elmaradt a Sopron Zenél & Utcazene Fesztivál. Mivel akkor csak ötszáz főig lehetett rendezvényt tartani úgy döntöttünk, hogy egy korábbi ötletünket megvalósítva családiasabb környezetben, távol a város zajától rendezzük meg az eseményt. Azóta is, minden évben itt lépnek fel diákjaink a rendezvényt megelőző egy hetes zenei tábor lezárásaként - kezdte Bodoki Péter a HofferSuli Egyesület szervezője. Iskolánk egyik küldetése, hogy a zenén keresztül olyan közösséget építsünk, amely barátságokat, eltéphetetlen kötelékeket ad. A zenének összetartó ereje van, számunkra ez az egyik legfontosabb. Van olyan csapatunk, ahol a zenekar tagjait 13 és 15 év közötti fiatalok alkotják, de olyan is, ahol a tagok olyan szülőkből verbuválódtak, akiknek a gyermeke a mi iskolánkba jár, de kedvet kaptak a zenéléshez és így alakultak meg - tette hozzá. Ezen a pikniken a közösségépítés mellett pedig természetesen ott van annak az élménye is, hogy az együttesek megmutathatják magukat a közönségnek - zárta a beszélgetést.

Galgóczi Áron a legfiatalabb formáció, a TikTak tagja. Két-három éve zenél, elsősorban perkán (ütős hangszer) játszik, de van olyan dal, ahol a dobos tehetségét is megmutathatja. A zenét önmagáért szereti, el sem tudná képzelni az életét nélküle.