– Fontos tényező, hogy minél távolabb legyünk a településektől, városoktól, ahol erős a fényszennyezettség. Leginkább rétekre, mezőkre szoktam kimenni. Általában éjfélkor érkezem a helyszínre, mert akkor látható a Tejút, ami sok, aprónak tűnő égitest egymás melletti fényes sávját jelenti. A csillagokat hajnali 3-ig tudom fotózni. Vannak kedvenc helyeim is, ahova rendszeresen visszatérek. Ilyenek a Csapod melletti rétek és mezők, ahol olyan erdősávok vannak, amik kiszűrik a fényt. Sopron környékén is vannak kedvelt helyek, például a Fehér úti tó vagy Brennberg- bánya környéke – avatott be a fotós. Hozzátette, sokakhoz hasonlóan a Göncölszekér a kedvenc csillagképe, illetve az Orion, ami leginkább csak télen látható, de még tavasszal is megfigyelhető.

Imre Péter asztrofotós a települések fényeitől távol, főként réteken, mezőkön szeret fényképezni. Fotó: Máthé Daniella

Imre Péter kiállítása „Éjszakai égboltcsodák” címmel nyílik meg augusztus 4-én 17 órakor a Szabadművész Alapítvány galériájában (Bécsi út 14.). A megnyitóra különleges műsorral is készülnek. Az asztrofotós végezetül elmondta, augusztusban lesz a Perseidák meteorraj csúcsa, amit szeretne megörökíteni. – A helyszín még kérdéses, de valószínű, hogy megint Csapodhoz megyek, mert ott szép sikerrel jártam a korábbi meteorfotózás során.