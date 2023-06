A Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziós Osztálya által korábban meghirdetett Magyarországi Evangélikus Könnyűzenei Programhoz a Líceum az elsők között csatlakozott. Haris-Biczó Lilla öregdiák mentorálásával ennek a programnak a keretében verbuválódott az iskolai zenekar. Heti rendszerességgel találkoznak a muzsikát kedvelő és zenélni tudó licisták, akiket az iskolai ünnepségeken is hallhatott már a gimnázium közössége.

- Hol többen, hol kevesebben vagyunk ezeken az alkalmakon, de van egy lelkes és elképesztően tehetséges mag, akikkel öröm a közös munka. Velük utaztam Budapestre, ahol egy teljes napot töltöttünk a profin felszerelt stúdióban. Hangtechnikus is segített, úgyhogy igazi zenészeknek érezhettünk magunkat

- mesél a nagy kalandról Haris-Biczó Lilla.

A líceumi együttes - Taschner Emma, Szalay Boróka, Király Regina, Tóth-Sebestyén Bálint, Cser Barna és Haris Lőrinc - ráadásul saját dallal érkezett, amit meghallgatva, még a profi szakember is fellelkesült, és szívét-lelkét beleadva jó tanácsokkal is segítette a soproni csapatot. Külön teljesítmény, hogy a zenekar tagjai hibátlanul követték ezeket az instrukciókat, így az elkészült felvétel szakmailag is megállja a helyét.

A fotón Taschner Emma.

Forrás: Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium és Kollégium

- A Hiszek Benned című dal tulajdonképpen istenes ének, de könnyűzenei formában. Taschner Emma szerzeménye és mindnyájan nagyon szeretjük. Modern, fiatalos, progresszív, tényleg felcsillant a stúdióban segítő hangtechnikus szeme, amikor előadtuk és sok jó tanácsot adott, tanultunk tőle. A stúdióban töltött nap és az utazás igazi csapattá tette az együttest, mindnyájunknak nagyon jó élmény volt az a nap - árulta el a zenekar mentora