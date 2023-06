Az első bemutató szeptember 9-én lesz, a Kisfaludy teremben, amely az egyetlen új darab, amit itt mutatnak be a 2023/24-es évadban. Szina Kinga és Bródy Norbert színészek voltak a Kisalföld Podcast vendégei, akik saját karaktereikről és a felkészülési időszakról is meséltek. A beszélgetésből azt is megtudhatják, mivel töltik a nyarat.

A miniszter félrelép kortárs brit drámaírója, Ray Cooney bohózata az álmokról, a reményről szól, illetve arról, hogyan reagálnak karakterei, ha tapintható közelségbe hozza a sors őket vágyaikkal. Egy biztos, a pénz mindenkit megvezet. Többek között azt a kérdést is feltettük a színészeknek, mit kezdenének a lottó főnyereményével.