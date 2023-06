Ahogyan korábban beszámoltunk róla, Téten a bicikliúton találtak egy elpusztult gólyát. A helyiek megfigyelésének köszönhetően bebizonyosodott, hogy az önkormányzat épületének tetején fészkelő család hím madara az. Az állatmentő szervezetek és civilek az áramszolgáltatóval kimentették a fészekből az alig egy hetes fiókákat, akik már egy ideje táplálék nélkül voltak. Az akció ugyan sikeres volt, de az ügy hamar szomorú fordulatot vett: a fiókák egymás után mérgezés gyanús tünetekkel elhunytak. A madarakat elszállító Márton Vlad András kezdeményezte is a tetemek bevizsgálását, hogy bebizonyosodjon ha mérgezésről van szó. Ennek eredménye szerinte csak ősszel várható.

Az egyedül maradt tojóért is sokáig izgultak a helyiek, vajon ő is kapott-e a méregből, - ha valóban arról van szó - de egészségesnek tűnt. Sőt, a napokban több olyan jelzés is érkezett Nagy Améliához a Téti Madármentsvár madérmentőjéhez, hogy nem egyedül látják. Felcsillant a remény, hogy új párt talált a gólya.

Márton Vlad András és Nagy Amélia lapunk kérdésére egybehangzóan azt mondták, hogy van esélye az új kapcsolatnak, de a költéshez már késő van. Ha valóban megtetszettek egymásnak a madarak, akkor jövőre még nevelhetnek közös fészekaljat és nem marad gólya nélkül Tét.