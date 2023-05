Az esetet be is jelentették illetékes helyeken, a BirdMania-Madárpark és természetvédelmi-mentőközpont is akcióba lépett. A szervezet munkatársai azt kérték a tétiektől, figyeljék a fészket és bizonyosodjanak meg róla, hogy onnan hiányzik-e az elpusztult gólya.

Az E.onnal is felvették a kapcsolatot, mint együttműködő partnerükkel, a cég a kosaras emelő autót biztosítja.

Árgus szemekkel figyelni a fészket, hogy látnak-e váltást, mert ha megvan mégis mindkét szülő, akkor lefújjuk az akciót. Estig, sötétedés utánig, ha nincs váltás, nem látni egyszerre mindkét szülőt, akkor kimentjük a fiókákat

-írják a madármentők.

Időközben a madártetemet elszállították és egyértelműen megállapították, hogy áramütés miatt lelte halálát. A fiókákat pedig azért kell menteni, mert az egyedül maradt szülő egymaga nem képes felnevelni a kicsiket.