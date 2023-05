Ahogy arról mi is beszámoltunk, áramütés végzett Téten egy gólyával.. A helyiek aggódtak, ki neveli fel az árván maradt fiókákat, hiszen az egyik szülő erre egyedöl nem képes. Állatvédők siettek a segítségükre.

Több szervezet is együttműködött azért, hogy a kicsik megmeneküljenek. Figyelték a fészket, történik-e "váltás", azaz valóban onnan hiányzik-e a szülő, illetve átveszi-e a helyét másik egyed?

Miután kiderült, hogy nem és a gólyamama egyedül maradt, a három fiókát, melyek már elég legyengült állapotban voltak, kosaras emelőjármű segítségével kivették a fészekből. A fiókák egy madármentő tanyára kerültek, ahol "nevelőszülők" gondoskodnak róluk.

A mentésből a Fertő Hanság Nemzeti Park munkatársa is kivette a részét és a BirdMania - Madárpark és Természetvédelmi-mentőközpontnak hathatós közreműködésére is nagy szükség volt.

A szakemberek elmondták: az anyagólya egy ideig őrzi még a fészket, de először is élelmet keres magának, hiszen párja pusztulása óta ő sem evett.