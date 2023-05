Miért éppen Nepál? Amikor megtudták, hogy a Himalájában fekvő országba készülünk, a legtöbben azt a kérdést tették fel, kissé félve: valamiféle spirituális útkeresés lenne? A válasz az, hogy mindenki azt találja meg ott, amit keres. Találhat persze hegyeket. Abból sok van, magasak (kötelező leírni: a világ tíz legmagasabb csúcsa közül nyolc), de nem az a fő látványosság. Inkább maga az ország, összetettségében. Igaz, Nepál is változóban. A 2015-ös földrengésben kilencezren haltak meg, nyomai a mai napig láthatók. Hol gyorsabban, hol lassabban, külföldi segítséggel, de igyekeznek újjáépíteni a műemlékeiket, amelyekből rengeteg van, kultúrájuk jóval ősibb, mint az európai. Így aztán nem is tartják minden tárgyiasult emlékét becsben. Szívesen elegyednek beszédbe, mert kíváncsiak, mert barátságosak a külföldivel, mert szeretnék az angolt gyakorolni, mert eladnák a csodaszép kézműves termékeiket, hangtálakat, mandalákat (lásd még az általános kifejezést: good price).

Az ország sok hasznot húz a Himalája szerelmeseiből, a túrázókból és mászókból. Idén négyszázhetvennyolcan kaptak engedélyt a Mount Everest meghódítására. Nem mindenki ér vissza épségben...

Spiritualitás és beszivárgó nyugat

Mi van Nepálban? Például szegénység. Egy általános iskolai tanár fizetése átszámítva 39 ezer forint volt. A nepáli fiatalok is szabadulnának hazájukból, világot látnának. Már a nyugathoz akarnak tartozni. A pokharai Holi fesztiválon végignézhettük, amint angolszász rockzenére tombolnak, miközben színes porral kenik be testüket. Európába, Amerikába nehezen jutnak el, vízumot, munkavállalási engedélyt nem kapnak. Marad nekik (is) az arab világ, Dubaj.

Nepálban mégis megtalálni a spiritualitást: minden utcasarkon áll egy szentély, minden ötven méteren egy kis buddhista vagy hindu szobor, egy kis lyuk a falban egy árva füstölővel, egy virágszirmokkal ékesített tál rizs leszórva a bejárati ajtó elé... És nem szigorúak, megengedőek az idegennel szemben, lehet nézelődni, szentélybe menni, szertartáson bámészkodni. Az egyik legmegrázóbb emlék utunk során a halottak rituális, több napon át tartó hamvasztása, majd a hamvak Bagmati szent folyójába szórása volt Pashupatinath templománál.