– Nagyobbik gyermekem születésekor kezdtem el fotózni, minden pillanatot szerettem volna megörökíteni róla – kezdett bele a beszélgetésbe.

– Egy ismerős is látta a képeimet, aki fotózott, és biztatott, hogy folytassam, mert jók. Ez indított el az úton.

Molnárné Horváth Mária különböző témájú képekkel indult a legutóbbi versenyen, ám többnyire a portréfotózásra fókuszál.

Molnárné Horváth Mária évekig kis, kompakt kamerával dolgozott, magának és családjának készítette a képeket, csak később érezte úgy, hogy ez talán a hivatásává is válhat. – Az elején autodidakta módon, könyvekből, internetről tanultam a mesterséget, órákat töltöttem azzal, hogy olvastam, tanulmányoztam a fényeket, az alakokat, az ábrázolást – beszélt az indulásról.

A lélek tükre, avagy az egyik díjnyertes alkotás. – Kialakult stílus, egyedi színvilág jellemzi az alkotó fotóit.

Egyre tudatosabb lettem, ezért Szombathelyen elvégeztem egy fotósiskolát, és onnantól nem volt megállás. Egyre kaptam a pozitív visszajelzéseket, ami megerősített abban, hogy jó úton járok. Elhivatott vagyok, azóta is folyamatosan képzem magam, keresem a lehetőségeket, és sikerült kialakítanom a saját stílusomat. Az épületfotózás az egyik szívügye, nagyvárosok ikonikus épületeit örökíti meg. Ilyen volt az egyik vizsgaanyaga is, amelyen a Kuala Lumpur-i Petronas-ikertornyokat jelenítette meg.

– Sok mindent látok bele az épületekbe, képes vagyok hosszú időt eltölteni azzal, hogy a legjobb fényt, a legjobb hangulatot kivárjam. Célom, hogy azt adjam vissza, amit én látok, azt az érzést és hangulatot – tette hozzá. Mária másik nagy szerelme a portréfotózás. – Meglátok egy arcot, egy karaktert, és azt mondom, hogy én őt szeretném lefotózni. Együtt rezdülök a modellekkel, tudok rájuk hatni, hagyok időt arra, hogy ellazuljanak, motiválom őket. Egyben látom az embert, minden apró részletére figyelek. Talán emiatt is sikeresek a képeim – mondta.

Molnárné Horváth Mária rangos fotósversenyeken indul képeivel. Fotó: Máthé Daniella

Képeinek egyedi színvilága és stílusa mindenkit megfog. Munkái előkelő helyen szerepelnek rangos fotósversenyeken, a 35awards mellett az idei évben más nemzetközi pályázaton is indul. Az egyik legrangosabb versenyt a 125 ezer követővel rendelkező New York-i Inspire Digital magazin hirdette, ahol az általa beküldött fine art portrét nemcsak a top 10-be válogatta be a szakmai zsűri, de az oldaluk borítóképének is ezt választották.

Áprilisban pedig megkapta a Mafosz-medált, amelyet a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége ítél oda. – Az ilyen elismerések inspirálnak arra, hogy azzal foglalkozzak, ami nemcsak munka, hanem hobbi is – zárta a beszélgetést.