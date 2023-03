Az utóbbi néhány évben sorra tűnnek fel a kupakgyűjtők, legtöbb esetben szív alakot formázva. A kisebb településektől a nagyvárosokig tele van velük az ország. A fémszívek pedig rendre megtelnek.

A gyűjtés hármas célt szolgál. Egyrészt segíthetünk vele az általunk támogatni kívánt szervezetnek vagy magánszemélynek – utóbbi esetben általában komolyabb betegséggel küzdők mellé állnak –, másrészt környezetvédelmi szempontból is hasznos. Harmadrészt pedig a diákoknak, gyerekeknek is szól, akik a gyűjtőpontok használatával környezettudatosabbakká válhatnak.

Az idei tanévben is megrendezte a Soproni SZC Hunyadi János Technikum a jótékonysági kupakgyűjtést. A jó cél érdekében segítő szándékkal összesen 474 kilogramm kupakot gyűjtöttek. Hogy fokozzák a hangulatot, az iskola versenyt is hirdetett az osztályok között. A legtöbb kupakot a 11. C osztály gyűjtötte, jutalmuk egy torta és sütemény volt.



.