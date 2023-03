A Soproni Egyetem és a Kisalföld díjtalanul látogatható rendezvényén prof. dr. Faragó Sándor akadémikus, rector emeritus, a programok főszervezője köszöntötte a régi és új hallgatókat. Ezt követően Kőhalmy Tamás festőművész, az egyetem vadgazdálkodási és vadbiológiai intézetének címzetes egyetemi docense „A vadászat a művészet bölcsője” címmel tartott előadást.

– Már az ősember is vadászott, ezeken az együttműködés, a közös sors vállalása a túlélés záloga volt. Innen ered a vadászat rendkívüli ereje, amely nemcsak a vad elejtéséről szólt, hanem a tiszteletéről és az életmódjának a megismeréséről is – mondta bevezetőjében Kőhalmy Tamás. Hozzátette, a vadászat és annak ábrázolása átível az emberi civilizáció évezredein. Ahogyan Európában, úgy Magyarországon is nagyon gazdag a vadászathoz kötődő kulturális örökség. Az őskori ember barlangrajzokon ábrázolta a vad elejtését, de a későbbi korok művészetében is rendre találkozhatunk vadászati témájú alkotásokkal.

Megteltek a széksorok a nyitó előadáson.

Fotós: Szalay Károly

A Neander-völgyi ember volt az első, aki kulturális vonatkozásban is említést érdemel. Mintegy 750 ezer éve jelent meg és 40 ezer évvel ezelőtt tűnt el. Harminc-ötven fős vadászközösségekben élt, ellepve Európa és a Közel-Kelet lakható területeit. Vélhetően a mai emberrel, a Homo sapiensszel is keveredett. Életmódjukról sokat elárulnak az érdi vadásztelepről előkerült leletek: vadászathoz használt eszközök, csontok és egyéb maradványok. A leggyakoribb vadászzsákmányuk és táplálékuk a barlangi medve volt.

A barlangrajzok tanúsága szerint a Homo sapiens nem bízta a véletlenre a vad elejtésének sikerét. Mágiát vetettek be. A rituálé során elpróbálták saját szerepüket, begyakorolták a mozdulatokat, ami meghozta a sikert és megerősítette a közösséget a varázslat erejében is. Ezeket a barlangrajzokat tekinthetjük az emberi kultúra alapjainak, erre épült rá, ebből forrt ki a későbbi korok művészete. Kőhalmy Tamás részletesen beszélt különböző korok alkotásainak, szimbólumainak vadászati vonatkozásairól.

Mészáros Erika Egyházasfaluról érkezett, először vett részt a nyugdíjasegyetem programján, amiről ismerősétől hallott. Azt mondta, a címéből kiindulva nem is gondolta volna, hogy ilyen érdekes, lenyűgöző és sokrétű előadást fog hallani.