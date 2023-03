A Rábaköz délnyugati részén fekvő Zsebeháza lélekszáma folyamatosan változott az elmúlt századok alatt, jelenleg százötven-százhatvanan élnek itt. A legközelebbi nagyobb település Szil.

– Kicsi település a miénk. Nincs iskolánk, óvodánk, a gyermekek Szilba járnak, a falugondnoki szolgálat gondoskodik arról, hogy nap mint nap eljussanak a gyerekek az intézményekbe. Évek óta mobil postánk van, a boltunk dél­előtti nyitvatartással szombatig várja a helyieket – mondta el ­Kovátsits Zoltánné polgármester.

– Nagyon hasznos a településünk életében a falugondnoki szolgálat, a gyermekek szállításán kívül a gyógyszerek vagy a betegek szállítását is azzal oldjuk meg – fogalmazott lapunknak Kovátsits Zoltánné polgármester.

Az elöljáró szerint Zsebeházának pont az a varázsa, hogy kicsi. Egy ekkora településen sokkal egyszerűbb az egész falut megmozgató rendezvényt szervezni.

– A kisebb településeken összetartóbbak az emberek, így van ez nálunk is. Nyugalom és csend jellemzi a községet, de van kultúrházunk, automata tekepályánk, ifjúsági terünk, ahol a helyiek kikapcsolódhatnak, a gyermekeket gyepszőnyeges focipálya és játszótér is várja. A lakosságszámunk nő, egyre több fiatal választja otthonául a községet, tavaly 4–5 telket értékesítettünk magánszemélyeknek – részletezte a polgármester. Az elöljáró elárulta, hogy nemrég felmerült az is, hogy új utcát nyitnak, de végül ezt sem ők, sem a helyiek nem akarták. Hozzátette: – Zsebeházát 2017-ben a legvirágosabb településnek szavazták meg egy internetes felmérésen. Az emberek örömmel érkeznek hozzánk, és jól érzik itt magukat. Mi pedig büszkén állítjuk: kis település vagyunk, de azok is szeretnénk maradni.

A Pannonhalmi járásban fekvő Fenyőfőt mindössze 105-en lakják. A polgármester, Klauz Dezső szerint a turistákat is gyakran csalogatja a jó levegő és a közösség Fenyőfőre.

– Boltunk nincs, orvosi rendelés hetente egyszer. Régen a kocsma volt a közösségi tér, most minden másnap és hétvégén van csak nyitva. Polgármesterként falugondnoki szolgálatot is teljesítek, legyen szó nagybevásárlásról, gyógyszerekről vagy betegszállításról – részletezte lapunknak az elöljáró.

A faluban fiatalok és idősek egyaránt laknak. A gyermekek a környező településekre járnak tanulni. A községben működik kultúrház, vannak vendégházaik is. Évente 4–5 rendezvényt szerveznek, mindenki ismer mindenkit, már az ideérkező turisták nagy része is visszatérő vendég.

Klauz Dezső polgármester falugondnoki szolgálatot is vállal Fenyőfőn. A felvételen az elöljáró a kis község egyik vendégházánál látható.

Fotós: Rákóczy Ádám

– Értékesítünk önkormányzati telkeket. Volt a lakosságszámunk már magasabb is, nem lenne rossz, ha újra elérnénk a 150-et, de a pici faluban jó a közösség. Terveink és pályázataink is vannak, dolgozunk, hogy szebbé tegyük Fenyőfőt – fogalmazott a polgármester, aki azonban elárulta: akadnak nehézségek is, például nagyon bíznak abban, hogy egyszer lesz állandó orvos a településen.

Hidegséget mindössze ötszázan lakják, de folyamatosan nő a lélekszám. Nincs intézményük, közigazgatásilag Hegykőhöz tartoznak, a gyermekek egy része oda jár bölcsődébe, óvodába, iskolába, de mennek Fertőhomokra, Fertőszéplakra és Sopronba is.

– Öt-tíz éves távlatban szeretnénk kialakítani telkeket értékesítésre, már készül a rendezési terv módosítása. Világörökségi területen fekszik a falu, ezért nem egyszerű a helyzetünk. A településünkön csak mobil posta van, egy pályázat segítségével épül az élelmiszerbolt. Eddig a bevásárlásért is utaznunk kellett – mondta el lapunknak Dévény Zoltánné polgármester, aki szerint összetartó a lakosság, és szeretnek itt élni. Hozzátette: jó lenne, ha a Magyar Falu Program segítségével sikerülne falugondnoki szolgálatot indítaniuk, mert ez megkönnyítené a mindennapokat.