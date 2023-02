Különösen érdekessé teszi a kérdést az a tényező, hogy a titkosszolgálati dokumentumok nehezen hozzáférhetőek, illetve sok esetben titkosítottak. Amikor azonban e dokumentumok elérhetővé válnak, hatalmas információmennyiséget nyújtanak az adott korszak hatalmi mechanizmusairól, biztonságpolitikai kérdéseiről. Mi volt pontosan a szerepe az USA-nak a magyar forradalom történéseiben? Milyen képet festett Magyarországról a CIA és mit tudtak a magyarországi helyzetről az amerikai vezetők? A kommunista propaganda szerint az ’56-os forradalmat ügynökök szervezték. Valóban igaz ez? E kérdésekre kaphattak választ azok, akik február 8-án ellátogattak a győri MCC-be, ahol Stephen Sholl az MCC vendégoktatója és Dr. Máthé Áron a Nemzeti Emlékezet Bizottságának alelnöke tartottak előadást, Magyarország a CIA nagyítóján keresztül: Hidegháborús akták feltárása címmel. Az eseményen több, mint hetven érdeklődő vett részt, kik az előadást követően feltehették kérdéseiket a témával kapcsolatban.

Stephen Sholl több száz Magyarországra vonatkozó CIA-aktát tanulmányozott, melyek az 1950-es évektől egészen az 1980-as évek végéig születtek. E dokumentumok is bizonyítják, hogy az USA nem felszabadítani akarta Magyarországot, hanem a magyarokat a szovjetek ellen felhasználni. Az amerikai vezetők Kádártól várták azt a független utat, mely a szovjet érdekszférából kivezette volna Magyarországot, ezért is támogatták eleinte a Kádár-rendszert. A kádári konszolidáció- és reformok támogatására küldték haza a Szent Koronát is. Az CIA vezetői egészen az 1960-as évek közepéig készültek egy új forradalom kitörésére Magyarországon és remélték, hogy ezzel Magyarország elfordul a szovjet típusú kommunista rendszerektől. Érdekes tényező az is, hogy az trianoni békediktátumot követően minden magyar vezető szembesült azzal a kérdéssel, hogy mik a nagyhatalmak elvárásai Magyarországgal, mint nemzetállammal szemben. E kérdés egyértelműen az USA nagyhatalmi szerepkörének Magyarországai igényeit foglalja magában, melyeket az 1950-es évektől kezdődően a CIA tolmácsolt a magyar pártállam vezetése felé.