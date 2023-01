Szemerei János evangélikus püspök azt mondta: „Minden jel arra mutat, hogy nehéz esztendő előtt állunk, viszont csüggedésre nincs okunk. Nem leszünk egyedül. Isten, aki eddig is velünk járt, aki eddig is gondunkat viselte, velünk lesz. Vele a nehéz út is tartalmas, értékes és reményteljes lehet.”