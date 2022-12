Bálint Boglárka Sopronban született, a középiskolát Győrben végezte. Huszonöt éve vállalkozó. Férjével és fiaival 3 éve költözött Phuketre, magyarországi cégét onnét irányítja. A gyerekek nemzetközi iskolában tanulnak.

– Az országban többféle módon közelíthetjük meg a karácsony ünnepét. A helyiek – mivel alapvetően buddhista és muszlim vallású a lakosság – semmilyen formában nem ünneplik. De a globalizáció­nak köszönhetően már ide is begyűrűzött. Sok vegyes házasság van, ahol a pár egyik tagja nyugati országból érkezett. Vannak – mint mi is –, akik a családjukkal választották otthonuknak Thaiföldet, és mivel rengeteg turista érkezik az országba télen, a hotelek igyekeznek számukra megteremteni a karácsonyi hangulatot – kezdte Boglárka.

– A thaiok nagyon szeretik az ünnepeket, minden lehetőséget kihasználnak, ami csak adódik, hogy bulizhassanak, együtt lehessenek. Azt is mondhatjuk, hogy Thaiföld a munkaszüneti napok országa, mivel rengeteg hagyományos kisebb és nagyobb ünnepük van. A karácsony is egyre inkább bekúszik a köztudatba, elfogadottá válik, ami nem azt jelenti, hogy ünneplik is. Egy tipikus thai család nem állít karácsonyfát, nem ajándékoznak, tehát ilyen módon semmiképp sem kerül az életükbe ez a keresztény ünnep. Viszont a vegyes házasságokban jellemzően megünneplik.

Thaiföldön is minden beszerezhető ahhoz, hogy úgy ünnepljenek a külföldiek, mint otthon. "Ha behúzzuk a függönyöket, a kinti 30 fok ellenére, meg tudjuk teremteni a karácsonyi hangulatot." - mondta nevetve Boglárka.

Fotós: Bálint Boglárka

- A plázákban itt is megjelennek a karácsonyi dekorációk és termékek már november elején. Hatalmas karácsonyfákkal, csilli-­villi dekorációkkal díszítik fel ezeket a helyeket. Emellett a kínai ipar termékei is elárasztják az üzleteket mindennel, amit csak el tudunk képzelni, és olyanokkal is, amiket nem. Karácsonyi témájú és rénszarvasos hajpántok, szemüvegek, díszek, csecsebecsék tömkelege sorakozik a polcokon. Az itt élő expatok számára – külföldiek, akik minimum két, maximum öt évre letelepülnek – ennek köszönhetően egyáltalán nem okoz gondot, hogy saját hagyományaik szerint megtartsák a karácsonyt. Én is tudtam főzni töltött káposztát és készítettem mákos bejg­lit is. Annyi a különbség, hogy itt harminc fok van.

Vicces volt, hogy feldíszítettük a lakást, állt a fa, és már-már olyan hangulat volt, mint otthon. Aztán elhúztuk a függönyt, a gyerekek pedig rohantak ki a medencéhez fürdeni. Ennek ellenére tényleg minden gond nélkül meg lehet teremteni itt is a karácsonyi hangulatot, amire a turisták miatt a hotelek ügyelnek is. Mindenhol van karácsonyfa, egy olyan lobby, ami karácsonyi dekoráció­val van feldíszítve.

A thaiok is szeretnek nyugati hagyományokat átvenni. Vannak olyan – kiterjedtebb, és nyugati kultúrkörből érkezett – baráti körrel rendelkező családok, akik már elkezdték átvenni az ajándékozás hagyományát. De tipikusan ilyen hely az iskola is. A nemzetközi iskolákban, ahová a fiaim járnak, vannak teljesen thai, vegyes és teljesen expat családok. Így az iskolán keresztül hozzájuk is eljutnak ezek a szokások. Ünnepséget tartanak, feldíszítik az épületet, jön a Mikulás. A gyerekek között a barátságokon keresztül terjed a karácsonyozás szokása, hiszen ilyenkor a thai gyerekek gyakran átmennek azokhoz a családokhoz látogatóba, ahol tartják az ünnepet.