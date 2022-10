A tárlat az „O Sole Mio” címet viseli az ironikus, nemzetközi díjakat bezsebelt, ürgét ábrázoló képe után.

– A kiállításon hetven természetfotót mutatok be. A képek kilencven százaléka a kedvenc helyszínemen, Tiszaalpáron készült. Lesznek köztük újabbak és régebbi képek is – mondta el lapunknak Kránitz Roland, aki az idei magyar fotográfia napja alkalmából kapta meg az Év Fotográfusa címet. Az elmúlt egy évben ötszáz elfogadott nevezésből 114 díjat sikerült bezsebelnie különböző versenyeken. A kiállításon az érdeklődők nagy részben madarakat ábrázoló képeket tekinthetnek meg, de lesznek emlősök és hüllők is.

– A legjobban a madarakat szeretem fotózni. Kiszámíthatatlanabbak, mint az emlősök, és mindig mutatnak valami újat. Az ürgés képeim viszont a legsikeresebbek, hiszen rendkívül fürge állatok. Szeretnek birkózni és kergetni egymást, így a fotózások is jó hangulatban telnek és vicces fotók születnek – avatott be a készítés titkaiba a természetfotós. Hozzátette, a tárlaton megtekinthetőek lesznek olyan hazai és nemzetközi elismerésekkel rendelkező képei, mint a 2021. év legviccesebb állatfotója.

A kiállítást Csiszár Szabolcs alpolgármester és Molnár (Lisztes) István természetfotós nyit- ja meg, a programon közreműködik Holics Kata énekes. A képek október 23-ig tekinthetők meg a Liszt-központ első emeletén.