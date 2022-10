A csornai Varga Gyula 72 éve van a szakmában, a szám nem elírás.

87 éves, s a nyugdíjra még 27 évet ráhúzva most látta elérkezettnek az időt, hogy letegye a szerszámokat az ácsmester.

Na nem végleg, a rokonságnál azért itt-ott akad még tennivaló, de az aktív munkát abbahagyja.

Elérkezettnek látja az időt, hogy a hajnali kelést kicsit odázza, és végre pihenjen.

– Most már érzem, hogy abba kell hagyni – kezdte Varga Gyula. Ránézésre bőven letagadhat a korából, aztán figyelve fürge mozgását, látszik, hogy a fizikuma is kiváló, arra meg majd a későbbiekben kitérünk, milyen magabiztosan használja a modern kor vívmányait. Édesapja is ácsmester volt, Gyula bácsi 15 évesen már belekóstolt a szakmába, onnantól magával ragadta, és végezte ezt napjainkig. Bizony, még 87 évesen is gyakorta láthattuk őt a magasban dolgozni.

Épített Stockholmban is

Ha az ég fele tekint, biztosan sok tetőn megakad a szeme akár a Rábaközben, akár a távolabbi településeken járva, azokon, melyek az ő keze munkáját dicsérik. Arra a kérdésre, hogy hány háznál dolgozott az elmúlt több mint hét évtizedben, a „megszámlálhatatlan” szóval válaszolt. Arra viszont, hogy hova jutott el a legmesszebb a munkáját illetően, Stockholmot említette, ahol a faházaknak nagy keletje van.

Tele fotókkal az okostelefonja

– Svédeknek dolgoztunk Pasaréten, onnan az ismeretség, így jutottunk ki a tanulókkal. Volt, hogy a sziklás tengerpart olyan közel volt a házhoz, hogy nem fért el mellette az állás. Az egész országot bejártuk, de sokat dolgoztunk Ausztriában is – mondta. Bár a magasban végzett munka veszélyekkel jár, szerencsére nagyobb balesetek nélkül megúszta a munkavégzést. A Csornai Széchenyi István Általános Iskolán végzett ácsmunkára jó szívvel emlékszik vissza, az eredmény látványosra sikerült. Majd elővette az okostelefonját, ami telis-tele van az általa készített fotókkal: – Ez Dobogókőn készült. Ez a tető láb nélkül 3,5 méterre kiáll, az ott pedig egy hatalmas csarnoképület – sorolta.

Gyula bácsi halad a korral a technikát és a munkájában alkalmazott gépeket illetően is: – Talán ez a legnagyobb változás a szakmában, a gépesítés terén nagy előrelépések voltak. Anno traktoron volt a szalagfűrész, emlékszem, mikor Celldömölkre mentünk, már éjfélkor elindult a traktor, hogy időben odaérjen, estére pedig már be volt lécezve a tető. Igyekeztünk folyamatosan modernizálni, haladni a korral és modern gépeket beszerezni.

Fotók: Kustor Réka

A munka szeretete

Büszkén említi, hogy 34 tanuló volt nála. – Jó tanulóim voltak, szorgalmasak – jegyezte meg, s biztos az is, amit a sógora mondott, hogy Gyula bácsinál nemcsak a szakmát, de a munka szeretetét is megtanulták. A ’70-es években a 10×10-es sátortetős házakból minden napra jutott egy-egy. Szép emlékként említi, mikor elvitte a tanulóit a vidámparkba. A 80. születésnapján meglepték, a családjaikkal együtt közel százan köszöntötték Varga Gyulát.

A szabadság érzése

Nem mehetünk el a kérdés mellett: mit ad vajon neki az ácsszakma, hogy ilyen soká kitartott? – A szabadság érzését – mondta gondolkodás nélkül. Mitől lehet jó ács valaki? – Ha lelkiismeretesen végzi a munkáját – emelte ki, majd folytatta: – Az egyik munka hozta a másikat, hamar híre ment. A ’60-as évek végén, a ’70-es elején nem volt még telefon. Levelek útján érkeztek a megbízások, vagy személyesen kerestek fel. Volt, hogy estére, mire hazaértem, sorban álltak a ház előtt. A munkaszervezés is fontos, mindenkinek legyen meg a maga feladata.

Azt gondolhatnánk, hogy nehéz egyik pillanatról a másikra átállni a pörgős mindennapokról a nyugodt hétköznapokra. Vajon mivel tölti majd az idejét? – Annyi, de annyi dolgom lesz – mondta mosolyogva –, de azért szeretnénk pihenni is. Már megvannak a dátumok, mikor hova megyünk – utalt párjára és a családtagokkal való közös időtöltésekre. – Két lányom van, akárcsak az élettársamnak. Unokám három, dédunokám kettő. Szépen megvagyunk, jó a családi összetartás is. Arra nem igazán volt a munka mellett ideje, hogy nagy időigényű hobbitevékenységet végezzen, de a jövő ebben is változást tartogathat, valamint vannak birkái, gondozásuk betudható hobbinak is.

Varga Gyula ácsmester több mint hét évtizeden át űzte a mesterséget.

Elismerés

Jó érzés, ha az ember fáradozásait a tágabb környezetében is elismerik, kétszer is megkapta a Társadalmi Munkáért Emlékplakett kitüntetés arany fokozatát Csorna településfejlesztésében elért eredményes munkája elismeréséül. A sok, munkával töltött évtized után végre nagyobb szerepet kap a pihenés, és 27 év elteltével valóban elkezdheti a nyugdíjaséveit.

Névjegy

Varga Gyula

Életkor: 87 év

Foglalkozása: ácsmester

Munkával töltött évek száma: 72 Tanulóinak száma: 34

Mit adott át a tanulóknak? Szakma ismerete és szeretete

Mit szeret leginkább a munkájában? A szabadság érzését

Miben volt a legnagyobb változás a munkáját illetően? Gépesítés

Hobbija: állattartás (birka)

Amire büszke: családja, ácsta­nulók, városi kitüntetések