De nehéz az iskolatáska

– A gerinc és az ízületek egészségét szem előtt tartva orvosként azokat a hátitáskákat javaslom, amelyeknek két vállpántjuk van. A merevített zsákok elsősorban nem annyira a hát kíméléséről, mint a tanszer óvásáról szólnak, de a tartásuk, illetve, hogy a könyv sarka nem nyomódik a gyermek hátába, valóban előnyük. Fontos, hogy a diák divatból ne csak az egyik vállára akasztva viselje a terhet. Tizennégy-tizenhat éves kor felett, megfelelő izomzattal már lehet, de előbb semmiképp.

A terhelésről szólva a doktor azt mondja: a tanszerek súlyán változtatni nemigen tudunk, amit befolyásolni lehet, az a többi. Fölösleget ne cipeljen a gyerek. Ne vigyen mesekönyvet, emlékkönyvet, és legyen minél könnyebb kulacsa. Külön erősítésre, edzésre az iskolába induláshoz szerinte nincs szükség, akit átengednek az iskolaérettségi vizsgálaton, azt nem fogja megviselni a táska súlya. Az iskolában pedig ismétlődnek a gerinc- és talpszűrővizsgálatok.

A gurulóst felejtsük el

A győri Deák papír-írószer üzletben csak két márka iskolatáskáit találják a szülők, mert a vásárlók visszajelzései alapján már csak e kettőt forgalmazzák. A túrazsákokhoz hasonlóan több modellen állítható a nyaknál a vállpántok kiindulópontja, igazodva a gyermek méreteihez. Bizonyos táskák vastag, íves vállpánttal próbálják minél kényelmesebben elosztani a súlyt, légcsatornákkal segítik a hát szellőzését, de van olyan modell is, ami üresen mindössze egy kiló. Nagy beruházás, mert harmincezer forint körül van egy jobb táska ára, de a munkatársak tapasztalatai szerint cserébe három-négy évig megbízhatóan szolgál.

Nagy divattá vált pár éve a húzókarral ellátott táska, amely gurul a kisgazdája után. Ez a kereskedők szerint sem vált be, több gyártó abbahagyta a készítését, nem keresik a szülők. Schendl Roland sem tartja jónak, hiszen egyoldalas testtartást igényel, a magasabbak meg is görnyednek miatta. Felnőttként is tapasztalhatjuk, hogy egy gurulós bőröndöt nem lehet sokáig egy kézzel húzni. Időnként cserélni kell, mert nem kényelmes.

A merevített zsákok elsősorban nem annyira a hát kíméléséről, mint a tanszer óvásáról szólnak - mutatja Schendl Roland ortopéd orvos. Fotó: Rákóczy Ádám



Speciális cipőt csak speciális célokra

Nem a tornacipő ára határozza meg, hogy a lábboltozat szépen és egészségesen fejlődik-e benne.

– A láb egészsége azzal kezdődik, hogy sík, egyenes talajon ne járkáljon mezítláb a gyerek, ha nem akarjuk, hogy lúdtalpas legyen – mondja a szakorvos. – Ilyenkor nem működnek azok a stabilizáló izmok, amik egyébként a boltozatot fenntartják. Ezzel szemben fűben, homokban, kavicson minél többet legyen mezítláb, az egyensúlyozás ugyanis fejleszti.

Az ortopédorvos szerint nem érdemes speciális cipőkre költeni. – Egy átlagos cipő megfelel tornaórára. Akkor kell különleges, ha professzionális szinten sportol a gyermek.

Míg bizonyos vélemények ellenjavallják a cipők átörökítését nagyobb gyermekről a kisebbre, Schendl Roland szerint, ha egy cipő jó állapotban van, akkor nem árthat. – Idomulni fog az új lábhoz is. Persze, ha egy cipő nagyon elhasznált vagy rongyos, akkor a kukában a helye. De fiatalkorban általában előbb kinövik, mielőtt ez bekövetkezne.

Könnyen kerekedő fecskefarkak

Írószerek esetében a szakember szerint két fontos dolgot kell figyelembe venni: a súlyt és a méretet.

– Minél nagyobb gyermekről beszélünk, annál inkább hasonlít a felnőtthöz. Pici, iskolakezdő gyermekeknek érdemes pici és könnyű írószereket venni, számukra nem ideálisak a gravírozott, nehéz fémtollak. A finommotoros mozgások fejlődése miatt kezdetben vastagabb, nagyobb ceruzát szoktak a gyermekek kezébe adni. A legtöbb gyerek iskoláskorra már meg tud fogni egy vékonyabb tollat, ceruzát.

Nagyon keresettek a háromszög keresztmetszetű ceruzák, melyek segítik a helyes fogás elsajátítását. Többön akár kis gumipöttyöket vagy más csúszásgátló mintát is találni, de a ceruzára húzható szilikon fogássegítőt is elkapkodták a Deák papírüzletből, annyira szeretik a szülők. Nagy divat volt a radírozós toll a diákok között, de a tapasztalat azt mutatja, hogy hő hatására vagy hosszabb idő múltán radírozás nélkül is eltűnik az írásunk.