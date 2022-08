A fertőszéplaki önkormányzat már több alkalommal támogatta őt. A közelmúltban megrendezett fertőszéplaki falunap pedig már a harmadik alkalom, hogy a kislány javára ajánlják fel a tombolából és a becsületkasszás vacsorából befolyt összeget. Idén mintegy 1,2 millió forintos támogatást adtak át a Kovács családnak. - Jó érzés egy nemes ügy mellé állni. Nem ez volt az első alkalom, hogy a lakosságot Emma támogatására buzdítjuk! Jól tudjuk, hogy a kislány kezelései megterhelik a családot, ezért is próbálunk tőlünk minden telhető módon segíteni nekik. Külön köszönet Köőné Szalai Katalinnak, aki megrendezte az eseménydús programot, amire sokakat el tudtunk csábítani. Ezzel is növelve a támogatás mértékét - fejtette ki Kóbor Attila, Fertőszéplak polgármestere.

- Emma édesanyja jó barátom, így természetes, hogy minden tőlem telhető segítséget megadok nekik! Bármit megtennék értük, de nagy anyagi támogatást nem tudok nyújtani, amire szükségük lenne. Viszont rendelkezem olyan kapcsolatrendszerrel, aminek köszönhetően sokakat mozgósítani tudtam - mondta el Köőné Szalai Katalin, aki vallja, ha tehetik, akkor elsőként a közvetlen környezetükben nyújtsanak segítséget az arra rászorulóknak. Hozzátette, a település lakosai is bizalmasabban állnak Emma adománygyűjtéséhez, hiszen tudják, hogy hova kerül a pénzük. Ráadásul látják a fejlődés mértékét is.

A hihetetlen mértékű összefogásért Emma édesanyja, Edina rendkívül hálás. - Amikor megtudtam, hogy mennyi pénz gyűlt össze borsódzott a hátam és nem jutottam szóhoz! Emma még fejlődő korban van és tudom, hogy nagyon sok minden rejlik még benne, amiket a terápiáknak köszönhetően kitudunk hozni belőle! Rengeteget fejlődött már a mozgása, de szeretnénk a kommunikációs készségét is fejleszteni, amire sajnos csak Budapesten van lehetőség - fűzte hozzá az édesanya, aki elárulta attól fél a legjobban, hogy a család 22 éves autója hamarosan tönkre megy, ami nélkülözhetetlen a számukra. - Emma Sopronba jár iskolába, valamint Solymárra és Budapestre is szállítanom kell időközönként. Ezt csak autóval tudjuk megoldani, ugyanis a kerekesszékét is vinnünk kell. Ha nem tudjuk elvinni a fejlesztésekre Emmát, akkor a visszájára is fordulhat az, amit eddig elértünk - fűzte hozzá.