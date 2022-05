Vidám táncos műsorral, saját készítésű süteményekkel és szörppel kedveskedtek a vendégeknek a Naposház ellátottjai és munkatársai a keddi örömteli pillanat alkalmából. A Fogyatékossággal Élők Nappali Intézményének egy speciális mosogatógépet ajándékozott a Nők a Városért Egyesület, az ehhez szükséges 350 ezer forintot a Nemzeti Együttműködési Alap – Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. kiírásában megjelenő pályázat keretében biztosították.

Telt házzal dolgoznak

Borsos Esztertől, a Fogyatékossággal Élők Nappali Intézményének vezetőjétől megtudtuk, jelenleg harminc ellátottat fogad a Naposház, azonban ennél jóval nagyobb lenne igény a most telt házas intézmény szolgáltatására. Megfogalmazódott egy új épületbe költözés gondolata, ahol akár hatvan főt is be tudnának fogadni (amint erről lesz bővebb információnk, lapunk visszatér rá), hiszen a mostanit kinőtték, és a mérete mellett korszerűtlen is.

A Nők a Városért Egyesület jóvoltából új mosogatógépet használhatnak a Naposházban. A felvételen Tolnai Imréné egyesületi elnök és Posta Szabolcs ellátott.

– A gép kiválasztásánál szem előtt tartottuk, hogy egyszerű kezelésű és biztonságos legyen. Az intézményben a konyhai kisegítő munkát a sérült fiatalok a segítő, gondozó kollégákkal közösen végzik. Szempont volt továbbá a környezetbarát működtetés, kevés víz és vegyszer felhasználásával – részletezte a vezető. Borsos Eszter szerint a legjobbkor jött ez a lehetőség, mert a régi gép elöregedett és gyakran elromlott: – Színvonalas és hatékony ellátást, higiénikus konyhai munkát tudunk megvalósítani az adomány jóvoltából.

Hogy a mosogatógép valóban egyszerűen, egy gombnyomásra működik, azt az egyik ellátott, Posta Szabolcs mutatta be.

Az átadóünnepségen egy kis műsorral köszönték meg az ajándékot az intézmény ellátottjai.

Több mint húsz éve működnek együtt

A Nők a Városért Egyesület régóta kapcsolatot ápol a Naposházzal, segítve annak munkáját:

– A Naposházzal több mint húsz éve működünk együtt, évente szervezünk közös programokat. Tavaly nagy sikere volt a Mosoni-Duna-parton a pikniknek, amikor a ház ellátottjaival közösen főztünk, hajókáztunk, és ez nemcsak nekik, hanem egyesületünk tagjai számára is nagy élményt jelentett. Tavaly ősszel a városi civil asztal rendezvényen hallottunk arról, hogy lehet pályázni. Meg is ragadtuk a lehetőséget, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatán sikeresen indultunk és 350 ezer forintot nyertünk el, amiből meg tudtuk vásárolni a mosogatógépet – emelte ki Tolnai Imréné, a Nők a Városért Egyesület elnöke.

Fűben, fában, fazékban

Az átadón megjelentek az intézmény elmúlt két évéről ízelítőt kaphattak képekben: az örömteli pillanatok mellett sajnos a katasztrófákból is jutott, hiszen beázással és tűzzel is küzdeniük kellett. Az ellátottak életét számos programmal tették színessé, illetve egy projekt keretében ismeretekkel, gyakorlati tudással is gazdagodnak.

– Mint mindenkit a világon, a Naposházat is elérte a pandémia és annak hatásai. A járvány elhúzódása fokozta a fogyatékos emberekről gondoskodó családok elszigetelődését. Az idős, beteges szülők jobban féltették saját egészségüket, mert ha ők hosszabb időre megbetegednek, nincs, aki gondoskodjon speciális ellátást igénylő gyermekükről. Az egymásra utaltságuk is igen jelentős. Ez hívta életre a „Fűben, fában, fazékban” projektünket. Az intézmény udvarán megtermesztett élelmiszerek feldolgozása, elkészítése folyik a konyhaszakkörben jelenleg is. Már rendelkeztünk kisebb, termő kerttel, komposzttartóval, a környezettudatosság elvét tanultuk, követtük. Vásároltunk eszközöket, készült lekvár, szörp, rétes, sütemény, paprikás krumpli, ananászos tök – avatott be a szolgálatvezető, megjegyezve, hogy szívesen fogadnak különféle alapanyagokat, terményeket, amiket az ellátottak feldolgozhatnak.