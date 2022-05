Alig három évvel ezelőtt talált rá az erőemelésre. Sokakat megdöbbent, hogy ebben a nem kifejezetten nőies sportágban találta meg önmagát a fiatal lány. Eszter életének mindig is része volt a mozgás, de – ha lehet ilyet mondani – a képzeletbeli skála túlsó oldaláról indult. Először balettozott, ezt hiphoptáncra cserélte, de néptáncosként is kipróbálta magát. A tánc mellett Eszter röplabdázott is, és rendszeresen járt konditerembe.

Csúfolták az iskolában

„Világéletemben túlsúlyos voltam. Nem túlzottan, de ahhoz pont eléggé, hogy az iskolatársaim csúfoljanak miatta. Ez az önbizalmamat is teljesen aláásta. Ezért kezdtem el keresni valami olyan mozgásformát, ami segíthet abban, hogy leadjam ezt a felesleget. Így találtam rá az edzőtermi munkára” – idézte fel a kezdeteket Eszter.

Kezdetben idegen volt számára ez a mozgásforma, s hogy a maximumot tudja kihozni magából, videók alapján és könyvekből megtanulta az anatómiát, a helyes étkezést, minden fontos dolgot, amit egy személyi edzőtől kaphatott volna, de anyagi okokból nem volt lehetősége ilyen segítséget igénybe venni.

Alacsony vagyok, rövidek a kezeim és a lábaim, nincs labdaérzékem, de az erőemelést tuti nekem találták ki.

Először heti 5–6 alkalommal járt az edzőterembe. Itt látta meg Molnár Csaba többszörös Európa-, világ- és országos bajnok, világcsúcstartó erőemelő. Csaba kezdetben Eszter alkatára és erejére figyelt fel. Egy próbaedzést követően kezdték el a közös munkát októberben, kezdetben heti egyszer, ami szép fokozatosan heti háromra emelkedett.

Eszter testalkatára és erejére figyelt fel Molnár Csaba, ezért kérdezte meg tőle, hogy volna-e kedve erőemelőként kipróbálnia magát.

Forrás: Huszár Gábor / Kisalföld

Eszter eddig négy versenyen indult. Első aranyát Mosonmagyaróváron zsebelte be, ahol 100 felhúzást csinált a 45 kilogrammos súllyal. Az első erőemelő versenye Lengyelországban az XPC Európa-bajnokság volt. Három versenyszámban – felhúzás, fekvenyomás és guggolás – kellett bizonyítania. Ez annyira jól sikerült, hogy azonnal a dobogó legfelső fokára állhatott. Ezt követte április közepén Salzburgban az Osztrák Nemzeti és Nemzetközi Kupa, ahol kategóriás győzelmet aratott, majd azonnal indultak is tovább Szlovákiába, ahol – a hosszú utazás és 3 óra alvás után – fekvenyomásban indult a Cseh és Szlovák Nemzeti és Nemzetközi Kupán. Innét szintén aranyéremmel tért haza. Mindezt úgy, hogy ezt a gyakorlatot a gyengeségének tartja. Mint mondja, a lábai erősek, de a felsőtestére korábban nem edzett, ahogy ehhez a sporthoz kellett volna. Úgy érzi, ebben még van egy kis lemaradása. Pont az erős lábai miatt a kedvenc gyakorlata a guggolás.

Titokban tartotta a sikereit

Kevesen tudják, még a közvetlen környezetében is, hogy mennyire sikeres a választott sportágában.

„Sokáig nem osztottam meg senkivel az eredményeimet. A környezetemből néhányan talán annyit tudtak, hogy eljárok edzeni, de azt, hogy versenyezni kezdtem, csak a legszűkebb családtagok és baráti kör” – mesélte.

Eszter sikerei ellenére nem sportolóként látja a jövőjét. Jelenleg a Révai-gimnázium tanulója, amit jövőre fog befejezni, és a tervei között szerepel az is, hogy az érettségi után megszerezze a személyi edző képesítést. Ezt követően jogot szeretne tanulni az ELTE-n. Ha ez az álma teljesül, akkor elköszön a várostól és edzőtermétől, a Galaxytól is. A sportot azonban akkor sem adja fel.

„Egy egészséges lelki- és fizikai állapot eléréséhez mindenképp szükség van a sportra. Nekem ez lett a szerelmem. Sokáig szeretném csinálni” – mondta.