GYŐR

Nagypénteki Passió

04. 15., péntek, 16.30 óra

Győr-újvárosi Urunk Színeváltozása templom (Kossuth L. u. 42.)

Nagypénteki Passió az Újvárosi Művelődési Ház kórusa és a Szent József Szkóla közreműködésével. Előtte keresztút 16 órától.

Szelíd növényvédelemmel a fenntartható kertekért

04. 19., kedd, 9 óra

Kereskedelmi és iparkamara

Szakmai nap

A növényvédelmi nap előadásai:

9 óra: Gyomszabályozás a kiskertben ökológiai szemlélettel

10 óra: Növényvédelmi előrejelzés illatanyagos csapdákkal

11 óra: Kíméletes védelem a növénybetegségek ellen házikertben

12 óra: Büféebéd, azt követően Baranyai Béla főborászunk borainak kóstolója

13 óra: Újragondolt növényvédelem a kártevők ellen kertjeinkben

14 óra: Jó tápanyagmérleg – egészséges növény

15 óra: A rovarok fényre repülése és a fénycsapda

A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Jelentkezés és regisztráció: április 13-ig az [email protected] e-mail-címen.

2022. április 19–20-ig bonszaikiállítás.

A Győr-Moson-Sopron megyei bonszaigyűjtők növényeit, továbbá a Mácsai Kerámia Dör kiállítását tekinthetik meg a látogatók.

Halász Csaba kertészmérnök egész nap ingyenes szaktanácsadást biztosít az érdeklődők számára.

KONCERT

Orgonakoncert

04. 17., vasárnap, 18.00

Szentlélek templom

A Szentlélek templom hagyományos orgonakoncert sorozatának idei első állomásaként Palkovics Mária, a Zeneakadémia végzős hallgatójának hangversenyére kerül sor. A

műsorban J.S.Bach, a 200 éve született C.Franck és Liszt Ferenc orgonaművei hangoznak el. A belépés díjtalan!

The Biebers

04. 15., péntek, 20 óra

Rómer-ház

GYIRMÓT

KIÁLLÍTÁS

A nők ezer arca

04. 13., szerda, 17 óra

Művelődési Ház

Molnár László AFIAP fotóművész A nők ezer arca című kiállítása. A kiállítást megnyitja: Virág Lajos fotós, a Győri Fotóklub Egyesület alkotója.

Közreműködnek: Baksa-Kányai Angéla, a mosonmagyaróvári zeneiskola fuvolatanára, Nagy Lara és Kozári Zara, a Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola balettnövendékei (Kozári Zara: Illúziók Ritmic Team, koreográfus: Kemecseiné Inhaizer Petra).

A kiállítás megtekinthető: a művelődési ház nyitvatartási idejében, 2022. május 11-ig.

PANNONHALMA

Húsvéti orgonahangverseny

04. 18., hétfő, 15.30 óra

Szent Márton-bazilika

Közreműködik: Kosóczki Tamás orgonaművész és Solymosi Péter trombitaművész.

Műsor: Jean-François Dandrieu: Offertoire pour le jour de Pâques O filii et filiae, G. Ph. Telemann: D-dúr Concerto, J. S. Bach: G-dúr prelúdium és fúga BWV 550, M. I. Glinka: Északi csillag, C. Franck: Cantabile No. 2., H. Tomasi: Semaine sainte a Cuzco (Nagyhét Cuzcóban), M. Dupré: Cortége et litanie Op. 19. No. 2., B. Vivancos: Ave Maria, L. Vierne: Allegro a II. Szimfóniából Op. 20..

Jegyár: 3000 Ft/fő (felnőtt), 1500 Ft/fő (diák és nyugdíjas).

Bővebb információ és jegyvásárlás: www.pannonhalmifoapatsag.hu.

MOSONMAGYARÓVÁR

CSALÁDI

5. Óvári Nyuszis Nyargalás

04. 16., szombat, 10.30 óra

UFM Aréna

Jótékonysági futás, idén a Gondoskodás Alapítvány munkáját szeretnék segíteni.

Teljesítendő távot nem határoztunk meg, csipes időmérés nincs, a hangsúly a jótékonyságon van. A résztevőknek 90 perc áll rendelkezésükre, hogy a Lajta-töltésen kijelölt 3 km-es pályán minél több kört megtegyenek (a pálya kavicsos-földes terep). Minden megtett kör 500 Ft-ot jelent az alapítványnak.

EGYÉB

MozgóMozi

04. 17., vasárnap, 10 óra

Fehér Ló Közösségi Ház

10.00 órától: Sonic, a sündisznó 2.

12.00 órától: A rosszfiúk

14.00 órától: Pirula panda

16.00 órától: Rohammentő

18.30 órától: Morbius

20.30 órától: Arany

Jegyek a helyszínen a vetítés napján a MozgóMozi munkatársainál 1500 Ft/db áron válthatók.

További információk kérhetők a művelődési házban, illetve a MozgóMozi hivatalos oldalán: http://www.mozgomozi.hu/.

JÁNOSSOMORJA

SOPRON

GYEREK

Húsvéti tojáskeresés

04. 18., hétfő, 8.30 óra

Soproni Egyetem Botanikus Kertje

Jelentkezés: A Bajcsy Zs. úti portától 150 m-re balra, a Ligneumban 8.30 órától.

Táv: 1800 méter, 20 ellenőrzőponttal, ahol a tojás alakú papírbójáknál elhelyezett zsírkrétával kell a rajtban kapott térkép hátuljára a megfelelő sorszámhoz kis jelet tenni. Kérjük, hogy fokozottan vigyázzanak a botanikus kert növényeire!

A térképes játékon mindenki saját felelősségre indul, orvos nincs!

A kicsiknek szülői segítség szükséges!

Kérjük, az is feltétlenül jelentkezzen a célban, aki nem megy végig a pályán, mert az első 400 beérkező gyermek csokitojást kap!

A nevezés díjtalan!

A játék után a Ligneum ingyenesen megtekinthető. Az épületben 12.00-ig húsvéti foglalkozással várják a gyerekeket. (Maximum 100 gyerek 400 Ft/fő térítési díjjal.) Ugyanitt a Nyugat étterem által készített habos sütemény és kávé vásárolható.

További információk, korábbi évek képei az alábbi címen elérhetők: http://www.sopronitajfutas.hu/.

SÉTA

2000 év történelem 2000 lépésben

04. 17., vasárnap, 10 óra

Tourinform-iroda (Szent György u. 2.)

2000 év nyomában Sopron utcáin...

Az ingyenes belvárosi séta során Sopron római kori városelődje, Scarbantia alapításától kezdve elevenedik meg Sopron történelme, érintve a város életében központi szerepet betöltő ikonikus épületeket, felelevenítve számos történetet és legendát.

A városnéző séta vasárnaponként 10 órakor indul a Tourinform-iroda elől, ahol a mélyben a római kori városközpont bújik meg, és a Tűztoronynál fejeződik be, amely maga a belváros 2000 éves történelmének szimbóluma.

A sétákon való részvétel a weboldalon történő előzetes regisztrációhoz kötött https://www.visitsopron.com/hu/reszletek/2000-ev-n..., de természetesen a séta előtt néhány perccel a helyszínen is van lehetőség a regisztrációra.

A séta időtartama: 1–1,5 óra.

CSORNA

Delta

04. 16., szombat, 23.30 óra

Kemping

Delta-buli Csornán húsvét szombatján. Kapunyitás: 22 óra.

FERTŐD

Húsvét

Kalandos húsvét

04. 16., szombat, 10 óra

KalandBirodalom (Bartók Béla u. 6.)

Kalandos húsvét: kincsvadászat, meglepetések, kül- és beltéri játékok.

Belépő: 450 Ft, előzetes regisztráció szükséges!

[email protected], 06-20/773-3990