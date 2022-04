A Rábca Menti Község Önkormányzatainak Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata is megerősítette, hogy az elmúlt időszakban a Bach családra nagyon nehéz idők jártak. Korábban három éven keresztül egy győri albérletben lakott a nyolctagú család, majd két gyermekük is hirtelen megbetegedett. Ez teljesen felforgatta a mindennapjaikat.

– A legkisebb gyermekünk öt hónapos. Amikor kórházba került, én is mentem vele, így a férjem kénytelen volt feladni a munkahelyét és otthon maradni – mondta Bachné Mónika. – Mivel nem volt keresete, hamarosan fölmondták az albérletünket. Az utcára kerüléstől a győri önkormányzat mentett meg bennünket, egy Lukács Sándor utcai krízislakást utaltak ki januárban.

Az édesanya elmondta, hogy nagyon jól érzik magukat a lakásban, és áprilistól a férjének is sikerült elhelyezkednie a Győr-Szolnál.

A család nagyon reméli, hogy a férfi munkahelye hosszú távra szól, és anyagilag helyrerázódhatnak. Az anyagi gondok természetesen nem szűntek meg, Mónika ezért fordult a Jóakarat hídjához.

– A férjem ugyan már dolgozik, de fizetést csak május elején fog kapni – magyarázta az édesanya. – A körülbelül kétszázezer forintos keresethez hozzájön a gyes és a családi pótlék, amelyből, ha szűkösen is, de valahogy kijövünk. A lakbér plusz a rezsi nagyjából hatvanezer forint egy hónapban.

Az édesanya megjegyezte, hogy a krízislakásban július 15-ig maradhatnak, de fél év haladékot még mindenképpen igényelni fognak.

A Jóakarat hídja kétszázezer forinttal sietett a nehéz sorsú család segítségére. Az édesanya nagyon hálás a támogatásért, elmondása szerint elsősorban élelmiszerre fogják fordítani az összeget.