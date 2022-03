Borsó, sárgarépa, eperpalánta került a földbe, az óvodások aktív részvételével ültették el a növényeket az intézmény udvarán. A környezettudatosság felé terelve a kicsiket, a növények gondozásában is részt vesznek.



– Zöldítjük az intézmény környezetét – mondta lapunknak az óvoda vezetője, Tóthné Tóth Szilvia, utalva arra, hogy a program keretében az udvaron felállított két magaságyásban a gyerekekkel közösen veteményeztek. – Borsót, sárgarépát, eperpalántát, metélőhagymát ültettünk, közben beszélgettünk arról, miért fontos, mire használható a saját termés és milyen hatásai lehetnek. Közösen gondozzuk majd a növényeket és az eredményét is közösen élvezzük. Az óvodáskorú gyerekeink szoros kapcsolatban állnak a természettel, jól érzik magukat a szabadban. Figyelik a növényeket, szeretik az állatokat, mi pedig szeretnénk természetszerető, a környezetüket védő gyerekeket nevelni. A pályázati keretből az egészségtudatos táplálkozás jegyében gyümölcsök, gyümölcslé volt a gyerekek jutalma – emelte ki az intézményvezető. Az ültetés kapcsán hozzátette: – Van egy kiszedett mászókánk, aminek új funkciót találtunk. Szépítve az óvodánk előkertjét, 80 tő muskátlit ültettünk rá.



A gyerekek újabb élményekkel gazdagodtak, ellátogattak a csáfordjánosfai „meseerdőbe”, ahol megnézték a tőzikevirágzást. Nemrégiben pedig aktívan részt vettek a szemétszedésben, megtisztítva az óvoda környékét.



– Igyekszünk példát mutatni, hirdetni a környezettudatosságot, erre az óvodáskorú gyerekek még nagyon nyitottak, nincsenek kialakult rossz szokásaik. Fontos, hogy megtanítsuk nekik, nem szabad szemetelni, a vízzel, energiával takarékosan bánjanak, ez a klímahét egyik célja is. Részt veszünk egy klímatotóban is, amiben pontot ér a környezettudatos közlekedés, az energiafogyasztás mérséklése, a műanyag használatától mentes napok, a húsmentes, helyi alapanyagokból készült ételek fogyasztása és a faültetés. Ha csak egyet-egyet teljesítettek ebből a gyerekek és családtagjaik, már azzal is tettek a környezetért.