Az őszi házibajnokságok után a tavaszi félévben elindult az I. Pub Liga, egy különleges bajnokság az egyetemi kampusz négy vendéglátóhelyén.



„Nagy öröm volt számomra, hogy amikor elsőként meghirdettük a kurzust, hamar betelt a két húszfős csoport. Az még nagyobb öröm, hogy már az első hónapokban sokakkal sikerült megszerettetni ezt a különleges játékot, akik ma már az óráinkon kívül is előszeretettel játsszák, sőt másoknak is tanítják” – emelte ki a kurzus vezetője, Máté Richárd. Hozzátette, ősszel nagy sikerrel rendeztek házibajnokságot, és mivel a versenyzés hozzátartozik a backgammonhoz, ezért a tavaszi szemeszterben meghirdették az I. Pub Ligát.



„A játékot akár szellemi kocsmasportnak is nevezhetjük, és ennek hangulatát is felidézi az első egyetemi bajnokságunk. A helyszínek között stílszerűen a győri kampusz négy kiváló vendéglátóhelye, az Elixir Bar n’ Kitchen, az Üveges Drink Bar, az IRKA – Irodalmi Kávézó, valamint az Uni by the Rusty Coffee szerepel” – fejtette ki Máté Richárd.

Mint mondta, a 11 fordulós bajnokságban egy megadott időintervallumban az összesorsolt versenyzők maguk állapítják meg a mérkőzés időpontját, amelyet a négy helyszín egyikén játszanak le. A mérkőzések hét pontig tartanak, minden játékos győzelmenként egy pontot kap. A bajnokság végén az így összeálló ponttáblázat dönti el a végeredményt, pontegyenlőség esetén pedig az egymás elleni eredmény határozza meg a sorrendet.



A backgammon – más néven ostábla – egy ötezer éves perzsa táblajáték, amely a logikát, a taktikai, stratégiai érzéket, a kombinációs és problémamegoldó készséget is fejleszti. Nem véletlenül került tehát be választható kurzusként az intézmény tantárgyi kínálatába, hiszen ezek olyan készségek, amelyek csiszolása a hallgatók számára is jelentős segítség. A játék során egymással ellentétes irányban haladnak a játékosok, akiknek a célja, hogy valamennyi korongjukat átvigyék a saját területükre, majd kivigyék azokat a pályáról, miközben a másikat megakadályozzák ebben.