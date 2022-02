Az „Ön választ, mi segítünk” tizedik fordulójában országosan több mint 2,1 millió zsetonnal szavaztak a Tesco vásárlói, a vállalat pedig összesen 42 millió forinttal járul hozzá 176 nyertes projekt megvalósításához.

Győr-Moson-Sopron megyében 9 pályázatra voksolhattak a vásárlók január 17. és február 13. között, a legtöbb zsetont pedig a győri Lajta utcai Tesco Expressz vásárlói dobták be. A helyi szervezetek a pályázat aktuális fordulójában idén is változatos, kreatív pályázatokkal küzdöttek a vásárlók voksaiért, így a Tesco támogatásának köszönhetően például hospice ház lakóinak koronavírus elleni védekezése, autista gyermekeket nevelő családokkal való szolidaritásra buzdító program, sajátos nevelési igényű gyermekeket fejlesztő lovasfoglalkozás, a természet szeretetére nevelő kutyás kirándulások, a járvány okozta krízissel küzdő fiatalokat támogató kurzus vagy az idősek gyakorlati tudásának átadását elősegítő esték szervezése is megvalósulhat a régióban.