Dr. Bodnár Mária főorvos álma több év szervező munka által vált valóra: másfél éve nyithatta ki kapuit a végstádiumú daganatos betegek előtt az intézmény.

Amint arról többször beszámoltunk, a magyaróvári katolikus egyházközség azzal támogatta az ügyet, hogy felajánlották ingyenesen e célra a Lotz Károly utcai közösségi házuk egy szárnyát.

Az átalakításhoz és a működtetéshez jött létre a Hospice Segítő Kéz Alapítvány (számlaszáma: 10918001-00000087-93470008, adószáma: 18745438-1-08). Az épületben tíz betegágy kapott helyet: egy háromágyas, egy kétágyas és öt egyágyas szobában. Életük utolsó szakaszában a súlyos daganatos betegeknek itt otthoni környezetet teremtettek.



Másfél év visszaigazolás



– Egy álom teljesült be a hospice-ház megnyitásával, és az elmúlt másfél év igazolja, hogy mindez nem volt hiábavaló – kezdte beszélgetésünket dr. Bodnár Mária, aki mellé sokan odaálltak az intézmény létrehozásáért és fenntartásáért.



Az intézmény éves működéséhez képest gyakorlatilag két és fél hónapra elegendő az állami finanszírozás. A további szükséges összeget az alapítvány számlájára érkező támogatásokból fedezik: a mosonmagyaróvári és a környékbeli önkormányzatok segítsége nélkül nem tudna fennmaradni a ház, továbbá sok vállalkozás és magánszemély anyagi hozzájárulása is fontos hátteret nyújt.



– Az ellátottak háromnegyede Mosonmagyaróvárról és vonzáskörzetéből érkezik, a további része a megye többi pontjáról Győrtől Sopronig. Működési engedélyünk szerint a megye egész területéről vehetünk fel ellátottakat – fűzte hozzá az intézmény megálmodója, aki nyugalmazott főorvosként dr. Antal-Varga Dórával közösen kezeli a bent fekvőket.



Telt házas működés



– Gyakorlatilag folyamatosan telt házzal működünk, jelenleg hatan szerepelnek a várólistánkon. Mivel nagy az igény, ezért egy éve fél évről három hónapra csökkentettük az itt tartózkodás időszakát. Jelenleg negatív PCR-teszttel tudunk új ellátottat felvenni, ez lassítja a felvételt, mert sok esetben négy nap is lehet a teszteléstől az eredményig a várakozási idő. A súlyosabb esetek előnyt élveznek, illetve a Karolina Kórházból érkező betegek is – vette át a szót Miksó Henrietta ápolási igazgató. Elmondta: napi szinten kopognak be a ház ajtaján. Ki pelenkával, kötszerekkel, ki gyógyszerekkel segít. A mosonmagyaróvári Rotary Club 200 ezer forintot gyűjtött az intézménynek az adventi vásár keretében, Rajkán 284 ezer forint jött össze szintén karácsony előtt a borházban. Az adó egy százalékából is közel 3 millió forint érkezett, és idén is számítanak erre a jóakaratú támogatóktól, a bevételt a működtetésre fordítják.



– A Covid-helyzet miatt bevezetett átalányfinanszírozás által évente jelentős állami forrástól esünk el, ez tavaly 18 millió forintot jelentett. Bízunk benne, hogy áttérhetünk teljesítményalapú finanszírozásra. Januártól emelkedtek a szakdolgozói bérek is, így mindenképpen továbbra is szükséges az önkormányzati hozzájárulás, amiről a napokban döntenek, és amit ezúton is köszönünk – mutatott rá Miksó Henrietta.

162 előjegyzett beteget tartanak nyilván, akikből 77-et vettek fel. A számokból kiderül, hogy sajnos az előjegyzett betegek kevesebb mint fele tud bekerülni a házba. Részben a várólista miatt, részben mert a végsőkig otthon tartják szeretteiket a hozzátartozók.



Segítség zsetonokkal



Tizedszer hirdette meg a Tesco az „Ön választ, mi segítünk” programot. Amint arról korábban beszámoltunk, Mosonmagyaróvár térségében három szervezet kerülhetett be, köztük a hospice-ház is.

A vásárlók zsetonjaikkal segíthetnek a hospice-háznak védőeszközök vásárlásában, ahogy teszi ezt a fotón látható Kurucz Mariann.

Forrás: Mészely Réka / Kisalföld





– Nem először indultunk ezen a pályázaton: a nyolcadik fordulóban 250 ezer forintot nyertünk, most a nyereményből védőeszközöket, tisztítószereket szeretnénk vásárolni – tudatta az ápolási igazgató.



Az áruházlánc négy mosonmagyaróvári és egy levéli üzletében február 13-ig dobhatjuk be a vásárláskor kapott zsetonjainkat, eredményhirdetés a hónap végén lesz. Az első helyezett 400 ezer, a második 200 ezer és a harmadik 100 ezer forinttal gazdagodhat.